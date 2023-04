Oscar Ruggeri confesó el desagradable tic que mantiene desde su época de futbolista: “Lo hago aunque esté el Rey de España adelante”

La extraña costumbre de Oscar Ruggeri cuando ve un poco de pasto

A lo largo de su carrera como futbolista, Oscar Ruggeri conquistó grandes torneos (con el Mundial de México 86 como hecho cumbre), de los cuales habla en la actualidad como panelista. Sin embargo, este miércoles reveló una costumbre que le quedó de su época como jugador, de la cual no está orgulloso: escupir cuando pasa junto a un poco de césped natural. Con Sebastián Vignolo como cómplice, el Cabezón admitió que es algo que no logra controlar y en el último tiempo lo realizó en reuniones con personas de la alta cúpula del deporte.

“Por la cancha. Es un tic que tengo, aparece pasto y pac. Igual con el sintético no me pasa. Es tremendo, por eso me gusta caminar por Corrientes. Ahí no hay nada. En los teatros camino y no hay nada”, comenzó el ex defensor central en el cruce de programas de ESPN. Con expresión de preocupación, Ruggeri profundizó sobre el tema y despertó las carcajadas de todos sus compañeros presentes: “Me llevás a un lugar y paso por el pasto... Aparte puede estar el Rey de España adelante que me sale igual”.

Oscar contó que hace poco tuvo un episodio con dos importantes dirigentes del fútbol mundial. “El otro día estábamos con Infantino y con Domínguez y bueno... estábamos en una cancha”, añadió al respecto. El Cai Aimar bromeó con que “en los córners escupía también” y levantó la indignación del Cabezón: “No, no. A la gente nunca. Eso es una falta de respeto total”.

Antes de cerrar el pase, Ruggeri habló de más y dejó una frase en el aire. “Él me escupió a mí”. Cuando todos le preguntaron a quién se refería, Oscar escapó de la situación: “No sé quién dijo eso, hablan todos acá”. En el historial de la carrera del defensor central, hubo una única vez que acusó a un oponente y se trató del histórico conflicto con José Luis Chilavert. “No me arrepiento de la patada. Fue la única vez que me tiré a lesionar a alguien. Lo hice porque me escupió la cara”, declaró en su momento.

Oscar Ruggeri debutó con la camiseta de Boca en 1980 y jugó allí durante cuatro años, antes de ser traspasado a River, donde militó desde 1985 hasta 1988, acentuó más la rivalidad entre uno y otro equipo. En el fútbol argentino también jugó en Vélez, San Lorenzo y se retiró en Lanús mientras que en el exterior vistió las camisetas del Real Madrid, Logroñés de España, Ancona en Italia y América de México.

