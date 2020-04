Martín, sereno como se había mostrado hasta ese momento, encendió otro cigarrillo y suspiró: “Mi hermano estaba muerto en vida. No le resultaba fácil ir al club. En esa semana nos íbamos a ver en Paraguay, porque San Lorenzo jugaba con Cerro Porteño. Pero Ruggeri no lo citó y eso, de alguna manera, fue la gota que llenó la copa. Yo lo esperaba con ansias para charlar y aconsejarle que se fuera a jugar a otro país y que rehiciera su vida, con ella o solo. Pero no pude verlo. Estaba entrenando cuando me avisan que Mirko tuvo un accidente. Nadie me decía nada. Luego me llevaron al aeropuerto y justo me encuentro con un remisero que me dice: ‘Qué desgracia cómo se mató tu hermano’. Me agarro la locura y empecé a romper todo. Imaginate la situación con la policía. Trajeron hasta a un cura para calmarme. Cuando llegué a Buenos Aires fue todo una locura.