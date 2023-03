La nueva vida de Dani Alves en prisión: dos goles en un partido de fútbol y la reacción que generó en otros detenidos

Dani Alves sigue detenido en el centro Brians 2 de Barcelona

Dani Alves lleva casi dos meses tras las rejas tras ser acusado por una joven de 23 años de agresión sexual en la discoteca Sutton, en Barcelona. El reconocido futbolista, que cuando fue detenido era jugador de Pumas, de México, continuará en prisión hasta que se confirme la fecha del juicio en su contra de parte de la Audiencia de Barcelona.

A la espera de que se ponga en marcha el proceso, la justicia determinó que el brasileño siga detenido en el centro Brians 2 y en las últimas horas se conocieron nuevos detalles de la vida que lleva Alves. Según indicó el portal Servimedia, y que recogieron sitios como el diario deportivo AS, de España, el histórico lateral estaría promoviendo que los reclusos participen en partidos de fútbol.

Es más, él habría sido protagonista en uno de esos encuentros y hasta habría anotado dos goles. El medio indica que, fuentes del servicio penitenciario, el jugador de 39 años “está plenamente adaptado a la vida dentro del lugar y tiene mucha sintonía con sus compañeros de módulo”. Además, de esto, indican que es una situación normal verlo rodeado de otros prisioneros y que también firma autógrafos para aquellos que se los piden.

Su histórica abogada, la brasileña Miraida Puentes, le confirmó a la prensa tras verlo en el penal -lo visita una vez por semana- que Alves está muy contento con el trato que recibe por parte de otros reclusos y que los rumores sobre que estaba “hundido” por su detención son mentiras.

Otro detalle que se filtró sobre el día a día en el centro de detención donde se encuentra Dani Alves es que, desde la llegada del futbolista que fue parte de la nómina de la selección de Brasil en el último Mundial de Qatar, los pedidos de ropa deportiva por parte de los otros detenidos se multiplicaron de manera rotunda.

Vista aérea de la cárcel donde se encuentra el jugador brasileño

Tras serle denegado la libertad condicional, y a la espera del litigio que definirá si fue o no culpable de agredir sexualmente a una joven el pasado 30 de diciembre en el baño de un espacio VIP en la disco de la ciudad catalana, el jugador se enteró que su esposa Joana Sanz decidió separarse luego de la publicación que hizo la modelo en sus redes sociales.

Sanz escribió una carta a mano que publicó en su cuenta de Instagram. “Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuras y dolorosas”, dijo.

“La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘por qué’ sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecto”, agregó la modelo en sus líneas.

Acto seguido, remarcó el dolor por el que está atravesando luego de decidir separarse del histórico lateral derecho de Brasil. “Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar años de vida su forma de mirarme, esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo”, redactó la influencer de la moda.

