Chivas quiere que el América “pague los platos rotos” tras haber perdido su buena racha

El Rebaño Sagrado buscará ganar el Clásico Nacional y afianzarse en los primeros lugares del certamen

Después de haber perdido por la mínima diferencia ante el Puebla en actividad dela jornada 11 del Clausura 2023, las Chivas Rayadas de Guadalajara se mostraron optimistas y en declaraciones post partido, tanto el estratega del club, Veljko Paunovic y el delantero Víctor Guzmán, señalaron que ahora el objetivo es vencer al América dentro del Clásico Nacional en la siguiente jornada.

Pese a hilar siete partidos sin conocer la derrota y teniendo cuatro victorias en fila, el “Rebaño Sagrado” dio la primera sorpresa de la jornada 11 tras sucumbir 1-0 en su visita al Estadio Cuauhtémoc ante la “Franja” de Puebla, siendo un partido en el que generaron varias oportunidades de gol, pero no hubo contundencia por parte de los rojiblancos.

A raíz de lo mostrado en el trámite del encuentro, el timonel serbio, Paunovic comentó en conferencia de prensa que, pese a la derrota, se siente tranquilo por el rendimiento de su equipo, resaltando que sus pupilos mostraron un buen juego y generaron varias ocasiones de gol.

“El equipo estuvo sensacional en cuanto a las llegadas, en cuanto al ímpetu. Llegamos por las bandas, por dentro, jugamos por arriba también, a balón parado. Considero que no se concretó el producto final, pero el equipo completó un partido bastante completo. Con todo esto dicho, estoy orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo. Nunca es bueno perder, pero si vamos a perder, tenemos que hacerlo así”, sentenció el timonel rojiblanco.

Posteriormente, el “Nuevo Pastor” pidió dar vuelta a la página y poner su atención en el Clásico Nacional ante el América, encuentro que se llevará a cabo en la casa del “Rebaño Sagrado” y podría significar el punto de quiebre para amarrar su lugar dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general.

“Quiero que la gente empiece a generar el ambiente del Clásico, que se olviden de todo, hay un partido importantísimo que tiene muchísima ilusión para todos, para nuestro equipo, para la afición, para nuestras familias, para mí, para todos a los que apoyamos este gran club y eso es lo que quiero vivir ahora, quiero que la gente se enfoque en el siguiente partido, el Clásico.”

Víctor Guzmán calentó la previa del Clásico

De igual manera, uno de los jugadores que dio de que hablar tras sus declaraciones en zona mixta, fue el delantero Víctor “Pocho” Guzmán, quien tomó la derrota como un tema motivacional de cara al duelo ante el acérrimo rival y advirtió que saldrán al campo en busca de que las Águilas “paguen los platos rotos”.

“Quiero agradecer a toda la afición por como se entregaron el día de hoy, por como se han entregado en partidos anteriores. Estamos en posiciones de privilegio; hoy tuvimos un tropiezo, así es el fútbol. Yo me siento contento por la manera en la que jugamos, aunque no satisfecho con el resultado. Ahora estamos muy enfocados en el clásico, en nuestro próximo rival y en que tenemos que salir a ganar. Como ya lo dije, no estamos buscando quien nos la hizo, sino quien nos la va a pagar (América)”.

Con el tropiezo ante los “camoteros”, el cuadro tapatío llegó a 21 puntos en el torneo y quedando instalado de manera parcial en el tercer puesto, aunque con posibilidades de caer hasta la quinta posición en caso de que Toluca y Pachuca ganen sus respectivos duelos.

De igual manera, es importante resaltar que los dirigidos por Paunovic siguen en la parte alta de la tabla y a pesar de que el conjunto azulcrema consiga una victoria ante los Tigres, las Chivas llegarían al Clásico Nacional por encima de su odiado rival, pues los de Coapa llegarían a 20 unidades, una menos que el Guadalajara.