“Envíame los papeles del divorcio, idiota”: las fotos que desataron un nuevo escándalo entre Adriano y su esposa

Adriano y Raquel Bastos, en el yate de la discordia

El matrimonio entre Adriano, ex estrella de la selección de Brasil, y la modelo Micaela Mesquita, comenzó con el pie izquierdo. Es que, apenas 24 días después de haber llevado su amor al registro civil, se habían separado en pleno Mundial. ¿La causa? El ex jugador desapareció más de 48 horas sin ningún justificativo, luego de que fuera a visitar a unos amigos a Vila Cruzeiro, la favela de Río de Janeiro en la que se crió, para mirar el choque entre la Verdeamareala y Suiza por la Copa del Mundo en Qatar. A pesar de que ella borró entonces todas las publicaciones en redes en las que estaban juntos, y de que publicó en su cuenta de Instagram “me duele por dentro, pero no me voy a acostar a sufrir, vivamos”, la pareja no se disolvió formalmente. Pero un nuevo escándalo los volvió a convertir en noticia.

Es que, horas antes de su cumpleaños N° 41, se hicieron virales las imágenes de un festejo anticipado del Emperador, en un yate, pero junto a otra mujer. Se trata de la modelo, diseñadora e influencer Raquel Bastos. En las fotos se los ve abrazados y bebiendo champagne. El diario The Sun indicó que el ex atacante de Flamengo, Inter y Roma gastó alrededor de 3.000 dólares en las bebidas alcohólicas para el encuentro con la dama, que negó estar manteniendo una relación con Adriano. Poco le importó dicha aclaración a la esposa del ex futbolista...

“¡Ay, qué hermoso! Te deseo toda la felicidad del mundo. Adriano, envíame los papeles del divorcio”, escribió Mesquita en sus redes sociales, furiosa por las imágenes difundidas, que incluyen a Bastos modelando su bikini y al ex punta mirando a la cámara y ofreciendo su dedo índice, provocador. “Aparte, nunca me olvido de la fecha de hoy. ¡Feliz cumpleaños! Idiota”, volvió a golpear.

Según The Sun, el Emperador habría gastado 3.000 dólares en alcohol durante la cita

“Me pidió salir conmigo y yo le dije ‘me gusta esquiar. ¿Haremos ejercicio?’. Ni siquiera nos besamos, nada. Somos amigos”, argumentó Bastos sobre las fotos del escándalo, pero no consiguió morigerar su efecto. La relación con Mesquita comenzó en 2016 y hasta 2018 continuó viento en popa. Sin embargo, en el medio, se desarrolló un conflicto con la aparición de Victoria Moreira, a quien el astro conoció a finales del 2019 y en junio del 2020 se comprometieron. Pero el vínculo no prosperó. Luego retornó con fuerza Micaela a su vida, al punto de formalizar la relación a través del matrimonio.

Con 18 años, Adriano debutó en la Primera División de Brasil en 2000 en el Flamengo y al año siguiente pasó al Inter de Milán. Se convirtió en una de las grandes promesas de su país y siguió en Italia, donde también jugó en la Fiorentina, el Parma y la Roma. Regresó a su país y militó en el San Pablo, Corinthians, otro paso por el Flamengo, Athletico Paranaense y culminó su carrera en el Miami United F. C. En tanto que en su selección llegaron a considerarlo como el sucesor de Ronaldo Nazario y marcó 27 goles en 48 partidos y jugó un solo Mundial, el de Alemania 2006, en el que el Scratch fue eliminado en los cuartos de final ante Francia. Ganó la Copa América 2004 tras vencer en la final a Argentina: en aquel certamen resultó la gran figura, al anotar siete conquistas.

"Ni siquiera nos besamos, nada. Somos amigos", alegó Bastos, quien compartió imágenes posando en bikini dentro del yate

Aún con intermitencias, la relación entre Mesquita y Adriano comenzó en 2016

