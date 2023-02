Fuertes declaraciones de la hija de Reutemann tras la última revelación de Ecclestone: “Todos celebraron el campeonato de Piquet, hasta la gente de Williams”

Carlos Alberto Reutemann y Frank Williams (Créditos: LAT Photographic y prensa Williams Racing)

Siguen los coletazos por las declaraciones de Bernie Ecclestone en su documental, en el que afirma que Nelson Piquet fue favorecido en la definición del título de Fórmula 1 de 1981 sobre Carlos Alberto Reutemann en Las Vegas. En este caso otra vez Cora Reutemann, hija del recordado Lole, se refirió a lo ocurrido y sentenció que el equipo de su padre, Williams, celebró a pesar de haber perdido el Campeonato Mundial de Conductores.

“Voy a emitir una opinión pero no como hija, sino por haber leído a la prensa especializada. Mi padre era muy superior a Alan Jones. Jones era el piloto número 1, pero eso no cambiaba nada. Creo que mi papá tenía que hacer un esfuerzo para que Jones fuera el número 1″, aseguró Cora Reutemann en una entrevista con Grande Premio en Español.

“Hay muchas cosas que como niña, en ese momento, no me podía enterar. Por ejemplo, el tema del cambio de neumáticos de Williams, de Michelin a Goodyear. Todo eso lo manejaba Bernie”, subrayó.

En su serie documental Lucky (Afortunado) que se puede ver por Star +, en el cuarto capítulo Ecclestone recordó: “Hubo mucha fuerza G por la forma en la que unieron las curvas. Después del primer día de prácticas era obvio que los pilotos iban a tener problemas con todo el dolor de cuello. Carlos habló con la masajista que se encontraba en boxes. Yo fui a ver a esta persona y después de una discusión financiera, decidieron favorecer a Nelson. No sé si alguna vez se lo dije a Carlos”.

Toque entre Reutemann y Piquet en Las Vegas

“Sobre lo del masajista, me enteré en la Fórmula 1, mientras era fotógrafa. Lo hablé con mi madre y también me dijo que era verdad”. Sin embargo, Cora no acentuó que eso lo hubiese perjudicado a su padre: “El se había entrenado muchísimo para ese año. En Las Vegas, se bajó del auto como un verdadero campeón, y Piquet no podía ni caminar”, recordó.

Lole había liderado el campeonato en soledad desde la tercera fecha, pero partir de la octava fecha se produjo una bisagra que fue el cambio de gomas en Williams que decidió dejar las cubiertas de Michelin que tan bien le habían caído a sus autos para volver a usar las Goodyear, que desde el comienzo de año eran las que usaba Brabham, cuyo desarrollo ya estaba avanzado. Desde el estreno de las gomas estadounidenses en Francia, el tema fue un dolor de cabeza para Lole y cayó el rendimiento de su monoposto. Hasta la cita gala había sumado 37 puntos y luego de ella hasta el final del calendario solo 12. En 2006, Carlos visitó la base de Williams y sin anestesia le preguntó a Sir Frank “¿por qué cambiamos de proveedor de gomas?” El team-manager respondió “creo que fue una cuestión política. Bernie (Ecclestone) pensó que era mejor usar Goodyear porque Michelin favorecía a Renault…”.

En ese momento hubo una crisis institucional entre la Federación Internacional de Automovilismo Deportivo (FISA) y la Asociación de Constructores de la Fórmula 1 (FOCA por su sigla en inglés). Las escuderías que estaban a favor de la FISA eran Ferrari, Alfa Romeo, Renault, Ligier y Osella. Los ingleses respondieron a la FOCA. El conflicto era el reparto de dinero por las transmisiones televisivas y en ese contexto Ecclestone tomó esa decisión.

Festejo de Alan Jones y felicitación a Nelson Piquet tras ganarle el título a Carlos Reutemann

No obstante, hubo otros motivos que perjudicaron a Reutemann, como las malas decisiones decisiones de su equipo al no darle el mejor motor en Alemania u ordenarle a Alan Jones, compañero del Lole, que lo ayudara. El santafesino demostró ser superior al australiano. Claro que la escudería inglesa y el propio Jones no le perdonaron a Carlos el haber desobedecido la orden de dejarlo pasar al australiano en Brasil, el día que el Lole ganó en una actuación magistral.

Reutemann hizo la pole positions (mejor tiempo clasificatorio y largó primero) en Las Vegas, pero todo se oscureció en una práctica posterior en la que Piquet no respetó su lugar y lo cerró al Lole, se tocaron y el santafesino se despistó y se dañó la suspensión delantera de su Williams FW07 C. En el equipo decidieron cambiar de coche y cuando salió a pista para largar la carrera, Carlos se dio cuenta de que iba a vivir una pesadilla. Los problemas en la caja de cambios lo perjudicaron desde la partida y sufrió aquella competencia. Tuvo la hidalguía para ser superado por Piquet que terminó quinto y las dos unidades que cosechó le alcanzaron para coronarse. El santafesino culminó octavo y no pudo sumar.

“Antes de largar, mi papá sabía que había habido trampa y que no iba a ganar el campeonato. Ni la carrera ni el campeonato. Bernie era director del equipo Brabham y el dueño de la F1. ¿Creés que iba a dejar que ganara otro siendo dueño él de todo?”, disparó Cora. “En las fotos de la carrera está claro. Todos celebraron el campeonato de Piquet, hasta la gente de Williams”, apuntó Reutemann.

En las imágenes en el podio se advierte cómo un sonriente Jones, ganador ese día en Las Vegas, felicita a Piquet en el podio. Si bien ese día el oceánico se retiraba por primera vez de la Máxima, se lo vio muy feliz por el éxito del rival de su compañero de equipo.

“Ese campeonato le quedó como herida. Al año siguiente ya no tenía más ganas de correr”, aseguró Cora. “Peleó contra todos y hasta contra su propio equipo. Y bastante alto llegó teniendo a todo el mundo en contra en ese 1981″, concluyó.

