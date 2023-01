Frankie Muniz de ‘Malcolm in the Middle’ se convirtió en piloto de Nascar (Foto: Instagram/@frankiemuniz4)

Tal y como quiso en su momento Hal (Bryan Cranston) uno de sus ‘hijos’ en la serie de Malcolm in the Middle se adentrará al mundo del automovilismo, pues Malcom (Frankie Muniz) a partir de este 2023 se convertirá en piloto de tiempo completo en la Serie ARCA, que es propiedad de NASCAR.

Así lo confirmó por medio de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete estadunidense que encarnó por más de 10 años al icónico niño genio de una de las sagas televisabas más importantes de la historia contemporánea y que ahora estará detrás del volante del Ford Mustang #30 de Rette Jones Racing.

“Finalmente hacer realidad mi sueño, este es para mi hijo y mostrarle que siempre puedes perseguir tus sueños”, se puede leer en la traducción del mensaje.

“Emocionado por esta oportunidad con Rette Jones Racing, Ford y nuestros socios de competir a tiempo completo por un Campeonato de la Serie Nacional ARCA en 2023″, agregó el ex histrión de 37 años.

Cabe destacar que en la serie producida por la extinta Fox de la mano del productor Linwood Boomer, Malcolm fue nombrado así debido al fanatismo de Hal por el corredor de carreras: Rusty Malcolm. Esto se revela en el décimo episodio de la primera temporada, “Stock Car Races”.

El copropietario de la escudería Rette Jones Racing, Terry Jones se mostró ilusionado por sumar al icónico exactor a su equipo de pilotos para la temporada 2023: “Sin duda, creemos en la capacidad y el compromiso de Frankie y con el liderazgo de Mark, creemos que se adaptará rápidamente a la pista y competirá por un campeonato en su temporada de novato”, comentó para TMZ.

Frankie estará detrás del volante del Ford Mustang #30 de Rette Jones Racing (Foto: Instagram/@frankiemuniz4)

La posible secuela de “Malcolm in the Middle”

Han pasado poco más de 20 años desde la primera emisión de Malcolm in the Middle una de las series televisivas más importantes en la historia, protagonizada por Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese), Christopher Masterson (Francis), Erik Per Sullivan (Dewey), Jane Kaczmarek (Lois) y Bryan Cranston (Hal).

A poco más de dos décadas de lejanía, la emblemática serie cómica de principios de los 2000 que cuenta la vida de un niño genio y su familia disfuncional podría tener una “secuela”, así lo dio a conocer Frankie Muniz en una entrevista para Fox News.

Durante su intervención con Fox en octubre del 2022, Muniz aseguró que su padre en la serie Bryan Cranston estaría preparado una secuela para la serie que dominó el mundo de la televisión con su hilarante elenco y fuertes valores familiares desde el 2000 al 2006.

“Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y que de algún modo está escribiendo el guion y haciendo que todo funcione. Entonces, podría haber algo. Yo estaría cien por ciento de acuerdo. Pero no sé, veremos qué pasa”, resaltó Frankie Muniz.

