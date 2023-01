La tajante respuesta del DT de Chelsea al Benfica por Enzo Fernández

Graham Potter ganó 1 de los últimos 8 partidos de la Premier League (Reuters)

Riyad Mahrez sentenció la victoria del Manchester City sobre Chelsea en un cruce que hundió a los Blues en la 10° colocación de la Premier League y, al término del encuentro, su entrenador, Graham Potter, debió referirse a las últimas declaraciones de su colega en el Benfica, Roger Schmidt, después de que las instituciones no hayan llegado a un acuerdo por el millonario pase de Enzo Fernández.

Giro inesperado en el pase de Enzo Fernández al Chelsea: los motivos por los que la transferencia corre riesgo de caerse El mediocampista argentino del Benfica es uno de los jugadores más pretendidos del mercado de pases. Por qué seguiría en Portugal VER NOTA

En la conferencia de prensa posterior al cruce en Stamford Bridge, Potter fue consultado por las afirmaciones de que intentaban “volver loco” al volante campeón del mundo con la selección argentina: “No me involucro en conversaciones a través de los medios. No tengo nada que decir. Sin comentarios”. Este cruce de palabras sucedió después de que medios europeos hayan afirmado de que la entidad londinense había ofertado 90 millones de euros, 30 menos que su cláusula de salida en el país luso, sumado a que puso a disposición el pase definitivo del marroquí Hakim Ziyech junto a las cesiones del centrodelantero irlandés David Datro Fofana (20) y el centrocampista brasileño Andrey Santos (18), joya que acaban de adquirir desde Vasco da Gama.

Horas atrás, Schmidt no perdió la posibilidad de atacar a la dirigencia inglesa por el manejo sostenido en las tratativas: “Hay un club que quiere al jugador, que sabe que no lo queremos vender, que intenta poner al jugador de su parte cuando sabe que la única forma de conseguirlo es pagando la cláusula. La situación es muy clara. Lo que está haciendo ese club para intentar fichar a Enzo es una falta de respeto al Benfica. No puedo aceptar lo que están haciendo. ¡Intentan volver loco al jugador! Fingen que van a pagar la cláusula y luego dicen que quieren negociar... Creo que esa no es la forma de que dos clubes tengan buenas relaciones”.

La impactante oferta que rechazó Benfica del Chelsea por Enzo Fernández: una suma millonaria y tres jugadores El presidente del club portugués se mantiene firme en que sólo liberará al mediocampista argentino si alguien paga el precio de su cláusula de rescisión VER NOTA

En la previa al cruce de este viernes como local ante Portimonense en el Estadio da Luz por la 15ª fecha de la Primeira Liga, el técnico alemán respaldó a su dirigido: “Enzo es un buen tipo y un jugador extraordinario, queremos que se quede, la situación no es fácil. Jugó el Mundial, ganó el Mundial, tuvo ofertas, hay mucho dinero en juego. Es un jugador joven, esto es confuso, todos lo entendemos. Pero es una excelente persona”. “No lo queremos vender, ni yo ni el presidente. La gente sabe que hay una cláusula de rescisión”, sentenció.

* Las declaraciones del entrenador de Benfica

En Portugal aseguran que el regreso de Enzo Fernández a Argentina para pasar el año nuevo causó malestar en Benfica Los principales medios lusos apuntaron contra el volante surgido en River Plate por su viaje relámpago a Buenos Aires para celebrar la llegada de 2023 junto a su familia y su representante VER NOTA

Fernández ya sumó 25 presentaciones, todas como titular en el club portugués y colaboró con 3 goles. Su importancia en Benfica llegó a tal punto que disputó 9 de los 10 encuentros que afrontó la entidad en Champions League y celebró dos tantos en esa competencia. Los portugueses culminaron en la primera colocación de un complejo grupo que tenía a PSG (segundo), Juventus (tercero) y Maccabi Haifa. La expectativa ahora está centrada en el duelo de octavos de final contra el Brujas de Bélgica que se desarrollará entre el 15 de febrero y el 7 de marzo.

Estos pergaminos hicieron que el mejor jugador menor de 21 años en el último Mundial esté en carpeta del equipo que milita en la Premier League con el objetivo de reforzar un mediocampo afectado por las bajas, a causa de múltiples lesiones. Solo han sumado 6 de los últimos 24 puntos posibles en el plano doméstico y el objetivo de la temporada, que era finalizar entre los primeros cuatro lugares, está muy lejos porque los separan 10 puntos del Manchester United, equipo que se ubica en el cuarto lugar. “Creo que dada la situación en la que estamos, pensar en lo que va a pasar dentro de cinco meses es el camino equivocado para nosotros. Solo tenemos que concentrarnos en el día siguiente y en el próximo partido”, manifestó Potter después de la segunda caída como local en el torneo.

Fuera de toda competición internacional, la obligación pasa por clasificar a algún certamen de cara a la temporada próxima. A 19 puntos de la cima, la pelea por el campeonato es utópica para el Chelsea, pero no así para el su último rival, que recortó la distancia a cinco unidades con el líder Arsenal y el técnico de 47 años fue consultado por la cantidad de variantes que posee Pep Guardiola en comparación al resto de los equipos para afrontar la recta final de este semestre: “No sé si tienen ventaja sobre los demás, pero tienen una plantilla fantástica y un entrenador fantástico. Están acostumbrados a ganar y juegan al máximo nivel”.

*El resumen de la derrota de Chelsea ante Manchester City por la fecha 19 de la Premier League

Seguir leyendo: