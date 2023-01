Giro inesperado en el pase de Enzo Fernández al Chelsea: los motivos por los que la transferencia corre riesgo de caerse

El pase de Enzo Fernández al Chelsea está prácticamente caído

Cuando parecía que el pase de Enzo Fernández al Chelsea estaba encaminado y a punto de concretarse en una millonaria e histórica transferencia, desde Europa afirman que el mediocampista argentino sensación en la última Copa del Mundo seguiría en el Benfica.

Al parecer, el cuadro londinense ofertó 85 millones de euros (poco más de 90 millones de dólares), y no €127.000.000 (134.6 millones de dólares) como se anunció en varios medios internacionales. Luego de varias reuniones entre las partes implicadas, habría habido un cambio en lo acordado de parte de The Blues y los portugueses dieron por cerrada la negociación.

Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, Benfica no negociará a Enzo Fernández y solo lo dejará ir si se abona su cláusula de rescisión de 120 millones de euros y en un pago, lo que daría prácticamente por terminada todo diálogo, ya que Chelsea lleva gastados unos 294 millones de euros en refuerzos (en esta ventana contrató a Andrey Santos de Vasco da Gama en € 20 millones y al delantero marfileño David Fofana en € 12 millones) y no podría cumplir con el Fair Play Financiero.

Enzo Fernández, junto con el premio al Mejor Jugador Joven del Mundial (REUTERS/Carl Recine)

Según se informó desde Europa, el empresario portugués Jorge Mendes prometió una inversión cercana a los 130 millones de euros, pero en el momento de acercar la propuesta esta era muy diferente y con un monto de 85. Rui Costa, ex futbolista luso y actual presidente del Benfica no quedó para nada conforme y dio de baja la operación.

Por supuesto, esto no indica que la transferencia no vaya a realizarse, pero lo que quedó claro que será de un modo diferente al original, como lo anunciaron Las Águilas, que tiene un vínculo con el ex futbolista de River Plate hasta 2027.

El elenco argentino está expectante a lo que ocurra con el futuro de Enzo Fernández ya que aún posee un 25% de su ficha. En caso de que se abone su cláusula de rescisión, el Millonario recibiría, además de los € 14 millones ya abonados, unos € 30 millones más que serán destinados a la mejora del estadio Monumental, tal como anunciara su presidente Jorge Brito.

Benfica enfrentará este viernes al Portimonense, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primeira Liga de Portugal que lo tiene como líder en las posiciones con 37 puntos, seguido de Porto (32) y Bragga (31). Se estima que Enzo Fernández y Nicolás Otamendi sean de la partida.

