Enzo Fernández recibió el premio al mejor jugador joven del Mundial Qatar 2022: “Ganar esta Copa no tiene precio”

El volante Enzo Fernández posando con el premio al Mejor Jugador Joven del Mundial. Foto: REUTERS/Carl Recine

Comenzó el Mundial Qatar 2022 como suplente, pero después del golpe recibido con Arabia Saudita, ingresó como titular ante México y se consolidó como un pilar fundamental del mediocampo del campeón. Enzo Fernández recibió el premio al mejor jugador de la Copa del Mundo, ese premio que alguna vez recibió Kylian Mbappé, la figura que anotó tres goles, pero no pudo sumar su segunda estrella internacional, debido a la gran actuación del Dibu Martínez en los penales.

El ex River y Defensa y Justicia aseguró que “no tiene precio” haber escrito uno de los capítulos más importantes de la historia del deporte nacional luego del triunfo frente al combinado europeo en la serie desde los doce pasos por 4 a 2, tras igualar 3-3 en tiempo suplementario.

“No tiene precio ganar un Mundial con mi país, no voy a olvidar nunca más en mi vida este momento, porque además estoy con toda mi familia”, dijo el volante después de la hazaña en declaraciones brindadas a a la transmisión oficial. “Se lo dedico a mi familia, que están en la tribuna. Hicieron un gran viaje. Y también se lo dedico al grupo de jugadores”, cerró la figura que confirmó que tendrá garantizado su lugar en la Albiceleste en el futuro.

Enzo Fernández fue titular y con 21 años ganó su primera Copa del Mundo. Además, se llevó el reconocimiento individual como mejor protagonista del certamen y su proyección alimenta las esperanzas de los fanáticos. “Me nace así. Dios me dio un don. Ganar un Mundial con mi país. Toda mi familia acá. Jamás me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Esto es para mi familia que hicieron un viaje muy grande”, insistió.

En una noche para el infarto, con Lionel Messi en su papel de leyenda, Argentina se coronó campeón mundial por tercera vez en su historia, a 36 años de la gesta de México ‘86. La Selección estuvo dos veces a tiro de ganar el partido, en el tiempo regular y el extra, pero un intratable Kylian Mbappé, autor de un triple, elevó a niveles imposible el dramatismo del desenlace.

En la tanda de penales Argentina anotó sus cuatro remates (Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel), “Dibu” Martínez tapó el disparo de Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni desvió el suyo.

