El descargo de Momo Benavides luego de ser desplazado por la FIFA como voz del estadio: “Me toca verlo desde afuera, no hay ningún problema”

Gerónimo Momo Benavides contó su versión de la desvinculación de la voz del estadio

Argentina salta hoy al campo de juego del Lusail Iconic Stadium para enfrentar a Croacia por la primera semifinal del Mundial de Qatar 2022. Desde aquella derrota con Arabia Saudita en la jornada inicial del Grupo C, la Albiceleste fue creciendo con cada enfrentamiento y logró acceder a la fase de las mejores cuatro selecciones del planeta. Las cábalas y las costumbres indican que hay que mantener todo como en los recientes compromisos, pero en el recinto se escuchará una voz distinta a la hora de presentar las formaciones por un cambio de la FIFA.

Desde la caída 1-2 frente a la nación asiática hasta los cuartos de final contra Países Bajos, Gerónimo Momo Benavides era el designado para arengar a los hinchas en los estadios de Qatar donde juegue la selección argentina. Sin embargo, un exabrupto en las redes sociales poco después de la definición por penales le terminó costando el puesto. “Hubo una notificación a la mañana, tres horas después del partido. Yo publico un tweet en contra de ciertos medios de comunicación y un par de periodistas. Ahí me comunican que ya no formaba parte de la FIFA”, contó el streamer en charla con Infobae.

Y agregó al respecto de la situación además de mandarle su apoyo a su sucesor: “Yo después hago un blog pero sale 12 horas después, intenté hacer mi descargo. Por fuentes internas me enteré que lo que no les gustó fue el tweet. Ahora me toca verlo desde afuera, no hay ningún problema. Justo me llamó el Goyco que es el reemplazante hoy, así que le mandamos un abrazo muy grande. Una gran persona, un gran jugador histórico e ídolo mío de pequeño. Me alegra que sea él”.

El histórico arquero será la voz del estadio del bando argentino en la semifinal con Croacia (Foto: Gastón Taylor)

El importante duelo frente a Croacia tendrá a Momo alentando desde la tribuna por primera vez en el certamen. “Muy nervioso, más tranquilos que contra México. Creo que contra México fue el partido con más neviosismo que viví. Descompuesto, fiebre, vómitos, todo. Increíble que terminó el partido y se me fue todo. Fue muy loco. Ahora en semifinales estoy un poco más tranquilo, creo que es por ver al equipo en escala, un poquitito mejor en cada partido. Hoy es una lástima que no pueda jugar el Huevo que es un jugador fundamental pero lo que tiene Argentina es contar con un buen banco de relevos y seguramente juegue Taglia”, analizó a pocos minutos de ingresar al estadio.

Como una gran mayoría de los argentinos, Gerónimo mantiene dos costumbres para entrar más confiado a observar a los dirigidos por Lionel Scaloni. “Te puedo decir que tengo las mismas medias, pantalón... la forma de vestirme es la misma y hay otra que no se dice”, concluyó.

El campeón de la última Copa América cumplió el primer objetivo de disputar siete partidos en el torneo y ahora irá por la penúltima meta, que es instalarse en la definición del domingo próximo ante el ganador del cruce entre el defensor del título, Francia, y la máxima sorpresa de la competencia, Marruecos.

