La sorprendente sentencia del técnico de Croacia a días de enfrentar a Brasil por el Mundial de Qatar: “Cuando miras a los jugadores, da miedo”

Zlatko Dalic es el entrenador de Croacia desde 2017 y viene de ser finalista en el último Mundial

El Mundial de Qatar 2022 ya conoce cuáles son los ocho clasificados a los cuartos de final, en una instancia que tendrá entre los cruces más atractivos el que afrontará Croacia frente a Brasil en el Estadio Ciudad de la Educación y, en la previa al encuentro, el entrenador del conjunto europeo, Zlatko Dalic, realizó un sincericidio por el potencial de la Canarinha en el tramo final de la Copa del Mundo.

Luego de vencer en los penales a Japón en la instancia previa, Dalic esperó 24 horas para sentarse frente a los micrófonos y dar su opinión del próximo rival que había dado una exhibición de fútbol en la goleada 4-1 ante Corea del Sur por los octavos de final: “Brasil es la mejor selección del torneo y la más fuerte. Cuando miras a los jugadores, da miedo”.

En diálogo con los medios, aseguró que el conjunto dirigido por Tite “es el favorito, tienen confianza, un gran ambiente y jugadores top”, puntualizó en la vuelta de Neymar y señaló la desproporción de fuerzas entre cada seleccionado: “Creo que podemos hacerles frente. Jugarles de tú a tú no creo que sea inteligente y además les proporcionaría mucho espacio. Estudiaremos la situación. Las opciones no son de un 50% para cada uno, pero eso no es extraño para nosotros”.

Neymar se recuperó de un esguince de tobillo derecho

Además, profundizó en el cruce de este viernes desde las 12 (hora argentina): “Tenemos una gran prueba por delante, un equipo que compite y tiene tantos buenos jugadores y necesitaremos empezar bien el partido”. “No tenemos nada que temer, tenemos que entrar con mucha fe al partido y buscar una oportunidad. Queremos disfrutar, jugamos contra Brasil en el Mundial. Por supuesto, no nos rendiremos, intentaremos descansar y prepararnos, dar lo mejor de nosotros”, agregó.

Por otro lado, destacó el “ambiente familiar y de compañerismo” que se vive dentro del plantel y agregó: “No hay peleas, no hay incidentes, todos respetan a todos y trabajan”. En este sentido, lanzó un llamativo mensaje hacía los futbolistas que ya no están en el seleccionado: “Quiero agradecer especialmente a los jugadores que no jugaron ni un minuto. Vivimos como una gran familia, todos los que eran problemáticos ya no están con nosotros. El auténtico equipo permanece y saben comportarse y esta es su recompensa”.

En última instancia, se refirió a lo que dejó la clasificación contra el elenco asiático en el Estadio Al Janoub. En particular, a la tanda de penales que tuvo como gran figura al arquero Dominik Livakovic, quien desvió tres de las cuatro ejecuciones que le efectuaron. Lejos de ser casualidad, reveló un detalle desconocido de la última práctica previa al encuentro: “El día antes practicamos los penaltis en el entrenamiento y Livakovic detuvo cuatro o cinco y mostró una gran forma. Tenía mucha confianza. También hay un poco de suerte, pero otros factores como el carácter y la valentía juegan un papel mucho más importante”.

