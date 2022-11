El emotivo reencuentro de Batistuta con Cambiasso en Qatar y su análisis del rendimiento de Lautaro Martínez en el Mundial

Tras su desempeño como jugador de fútbol y su aporte goleador, Gabriel Batistuta se convirtió en una de las leyendas de la Selección Argentina. Hoy, como un hincha más, Batigol viajó a Qatar para alentar a la Albiceleste e hizo un análisis de cómo ve al equipo a falta de una fecha para el final de la fase de grupos.

Pipo Gorosito defendió a Lionel Messi y desafió a Canelo Álvarez: “Lo voy a agarrar yo” El entrenador calificó al capitán argentino como Dios y criticó la reacción del boxeador mexicano. Su reflexión frente a las presiones en el fútbol y su revelación sobre el difícil momento de Gimnasia VER NOTA

En diálogo con ESPN desde Doha, el máximo artillero de la historia de la selección en los Mundiales (con 10 tantos), reconoció que, “Arabia nos sorprendió, nos presionó y tuvo un nivel infernal por 90 minutos. Pateó dos veces al arco, nos hizo los goles y se perdió”.

“Por suerte los muchachos reaccionaron bien y contra México tenían un partido muy chivo y lo sacaron adelante. Ahora contra Polonia también va a ser difícil, espero que puedan subir un escalón, que mejoren un poquito y no creo que haya problemas. Tenemos muchas chances de clasificar primeros”, afirmó.

A la hora de hablar de goles, no podía faltar su análisis sobre Lautaro Martínez: “Es un gran jugador, muy determinante, pero si el juego no lo acompaña mucho tampoco podemos pedirle que haga milagros. Cuando el equipo funciona las invididuales suben de nivel. Lautaro un poco sufrió que Argentina en estos dos partidos no funcionó como esperábamos.

Hernán Crespo se emocionó al hablar de Enzo Fernández: “Verlo nacer futbolísticamente es lindo” El entrenador argentino tuvo al mediocampista entre sus filas cuando dirigió a Defensa y Justicia: “Vi su humildad, su trabajo, la seriedad que tiene” VER NOTA

Al mismo tiempo, también se refirió a Lionel Messi, quien acumula 8 tantos con Argentina en los Mundiales y, de convertir tres más, lo superaría en los registros: “Es Leo. La verdad es que no estaba jugando muy bien pero sintió que tenía algo más adentro y cuando la tuvo ahí, tuvo 30 centímetros y definió (sobre el gol a México)... el partido cambió y el humor de los muchachos también. Eso me alegra mucho”.

Finalmente, el segundo máximo goleador histórico de la Albiceleste (por detrás de Messi), dio sus candidatos a ganar el Mundial de Qatar 2022: “Son siempre los mismos. Lo vi jugar a España y me gusto aunque contra Alemania, encontró un equipo que se le paró bien enfrente y no pudo encontrar el fútbol español que ellos predican.

Diego eterno: el emotivo homenaje a Maradona en Qatar a dos años de su muerte La Conmebol realizó una ceremonia a dos años de la muerte del ex campeón del mundo con la selección argentina en México 1986 VER NOTA

“Otro que me sorprendió fue Francia que después de ganar una Copa del Mundo no fue fácil, pero tienen una idea y cuando tienen una idea los intérpretes pueden cambiar. Eso es lo que se necesita, no se puede depender de un intérprete si querés llegar lejos. No se olviden de Portugal”, añadió.

Antes de finalizar se acercó Esteban Cambiasso, otro de los que dejó su huella en la Selección, y el ex mediocampista se mostró muy emocionado tras haber compartido un partido de pádel junto al ex delantero de la Fiorentina y Roma, entre otros.

“Me emocionó verlo porque sabemos lo que le pasó con los tobillos y verlo jugar la verdad fue algo muy muy bueno. Uno va siguiendo la carrera, es un ídolo, no quiero decirle que es más viejo que yo (bromeó), pero para mí es un ídolo. Mi infancia y mi adolescencia fueron con él en la cancha dándonos alegrías y hoy volver a verlo haciendo deporte me puso muy feliz”, aseguró.





Seguir leyendo