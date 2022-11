Scaloni no confirmó los titulares contra Arabia Saudita, pero les comunicó a los jugadores quiénes debutarán en la Copa del Mundo

Lionel Scaloni confirmó que tiene el once inicial, pero no lo confirmó en la conferencia de prensa

En una de las primeras preguntas que respondió en su contacto con la prensa antes del debut contra Arabia Saudita, el DT de la selección argentina fue directo en su respuesta. “Está decidido el equipo. Lo saben todos. No va a cambiar de ahí. No va a haber cambio de esquema tampoco. No sale de lo que estuvimos viendo estos días”, dijo el entrenador.