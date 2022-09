“Pero qué cómodo cabeceaste, Pipa”: el sugestivo mensaje de Boca Juniors en referencia a una frase de Marcelo Gallardo

La cuenta oficial de Boca se burló de River después de la victoria en el clásico

El Superclásico que Boca Juniors le ganó a River Plate por la mínima con tanto de Darío Benedetto de cabeza tomó mayor repercusión por los puntos que el Xeneize logró recortar con el actual líder de la Liga Profesional de Fútbol, Gimnasia de La Plata. Los dirigidos por Hugo Ibarra tienen poco tiempo para disfrutar la victoria ya que el miércoles tienen un nuevo compromiso frente a Lanús por la fecha 19 del certamen doméstico, pero quien no gastó tiempo para gastar a su rival de toda la vida fueron las redes sociales del club azul y oro.

Pocos minutos después del pitazo final de Darío Herrera, se publicó la foto de un cuadro con el festejo de gol del Pipa. “¡Bienvenidos a la victoria de Boca en el Superclásico! Pasen...”, redactó el perfil en referencia a uno de los posteos que el Millonario realizó en la previa del enfrentamiento con una serie de recuerdos históricos en formato de museo. Y agregó otra foto de las celebraciones que se llevaron a cabo en el vestuario: “‘El festejo’. Masterclass del tridente técnico, La Boca, septiembre 2022″.

Sin dar tregua, al rato apareció una tercera publicación con la imagen del instante en el que Benedetto encontró espacio a espaldas de Emanuel Mammana para estampar el único tanto del partido. “Pero qué cómodo cabeceaste, Pipa”, escribieron las redes con los emojis de una nariz junto a los colores de Boca. Nuevamente, se trató de una referencia pero en este caso a una frase de Marcelo Gallardo en la última conferencia de prensa antes del duelo donde explicó que River se sentía “cómodo” cuando iba a jugar a La Bombonera.

Los gestos de Benedetto después de anotar el único gol del Superclásico (Foto: Reuters)

Sin embargo, las redes sociales del Xeneize no fueron las únicas que atacaron al Muñeco por sus dichos. A su manera, Juan Román Riquelme fue uno de los primeros en contestarle: “No hay un clásico igual que La Bombonera. Pero este el único campo del mundo que se mueve, es una maravilla. Los grandes jugadores, entrenadores no se pueden perder esta experiencia. No lo digo como hincha. Eso culpa de nuestra gente que cuando saltan y cantan, uno se queda quieto y se mueve. Si el entrenador de ellos, que es un gran entrenador, dijo eso está perfecto”.

Marcos Rojo fue otro de los protagonistas que tampoco dejó pasar la frase del entrenador del clásico rival. “Nosotros estamos tranquilos, no sé por qué ellos se sienten cómodos acá. Desde que estoy, ellos no ganaron nunca. Siguió todo en la normalidad”, declaró efusivo después de la victoria. Para cerrar, fue Benedetto quien se sumó a las referencias: “No me sorprendió el partido de River, juegan bien y se sienten cómodos cuando vienen a jugar acá. Pero nada, hicimos el partido que teníamos que hacer, sabiendo el rival que teníamos enfrente y fuimos justos ganadores”.

SEGUIR LEYENDO: