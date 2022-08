Felipe Melo reveló un silencioso gesto de Riquelme e hizo público un extraño pedido para su próxima visita a La Bombonera

Felipe Melo disfruta su presente en el Fluminense y no cierra la puerta a un paso por Argentina (Foto: Reuters)

La figura de Felipe Melo es conocida en todo el continente con sus éxitos en el fútbol brasileño y el peculiar carisma que carga en cada oportunidad que le toca dar una entrevista. El volante de marca actualmente se desempeña en el Fluminense y reveló que tuvo una vez más contacto con el mundo Boca, el cual coqueteó en varias oportunidades y siempre aclaró sus ganas de tener un paso por Argentina con la camiseta azul y oro.

En este caso, el futbolista reveló que recibió un regalo de uno de los grandes referentes que tiene el Xeneize. “Tengo ganas de ir a la cancha de Boca, estar con La 12. Román me mandó dos camisetas de Boca. Tuve la ocasión de jugar en el fútbol argentino, pero no llegó ninguna oferta”, declaró en charla con D-Sports Radio.

Además, dio detalles sobre su futuro y abrió las puertas al equipo el cual se declara como hincha: “Tengo contrato hasta diciembre y después veremos. Boca me encanta, desde pequeño me gustó. En la Argentina soy hincha de Boca. Cuando me retire me gustaría ir a ver un partido, pero no en el palco, sino con la gente, eso me da ilusión. Para mí es una de las mejores hinchadas del mundo. Es un club que te hace enamorar”.

Cano actualmente es el goleador del Brasileirao con 13 goles en 21 encuentros (Foto: Reuters)

Por otro lado, Melo tuvo que elegir entre los cuatro semifinalistas quién le gustaría que se quede con el trofeo más importante del continente. “Fluminense y Vélez son hermanos. Ojalá puedan ganar y pasar a la final de la Libertadores. Flamengo es el mejor equipo que hay en Sudamérica, le gusta jugar mucho al fútbol”, opinó mandándole su fuerza al Fortín.

Respecto al fútbol en el cual se desempeña, Felipe aprovechó la ocasión para mandarle un mensaje al director técnico de la selección argentina. “Germán Cano es el mejor 9 que hay en el fútbol de Brasil. Está ayudando mucho al equipo en lo defensivo. Con nuestro entrenador, Fernando Diniz, es un jugador completo. Scaloni lo debe mirar. Tiene que tener una chance. El Mundial es una competencia corta, un torneo rápido, de un mes, no importa si un jugador tiene 17 o 35 años. Si está en un buen momento, lo tiene que lleva. Eso es lo que importa”.

Y añadió sobre su compañero de plantel: “Si Argentina no lo llama, es mejor para Brasil y para nosotros en Fluminense. Pero como amigo e hincha tengo que decir que merece una oportunidad. Es el máximo goleador y el mejor 9 que tenemos en el fútbol de Brasil”. Para cerrar, el mediocampista le respondió a Mbappé cuando menospreció el nivel del fútbol sudamericano. “Se mandó una cagada cuando habló mal de Sudamérica. Se olvidó que el máximo campeón del Mundial es Brasil”, cerró.

