Mientras Boca atraviesa una profunda crisis, Sebastián Battaglia se fue de vacaciones al sur y demostró su talento en la nieve

Sebastián Battaglia fue despedido en forma intempestiva de la dirección técnica de Boca Juniors luego de la eliminación por penales en la Copa Libertadores ante Corinthians. Alejado de las canchas y a la espera de un nuevo proyecto, el ex DT del Xeneize se fue de vacaciones con su familia al sur argentino y demostró un notable talento en la nieve.

Instalado en San Martín de los Andes, el estratega que podría continuar su carrera en el Vasco da Gama expuso un video en sus redes sociales en el que se lo puede observar en plena producción, mientras esquiaba a gran velocidad en las pistas del Cerro Chapelco.

“Me dolió la manera y la forma en que tuve que irme de Boca. Cuando me dijeron que iba a ser el técnico vinieron a mi casa, lo charlamos y lo acepté, me hubiera gustado que ahora sea de la misma manera, que hablemos un poco más, como debe ser”, había dicho el estratega en una entrevista televisiva con Alejandro Fantino luego de que el Consejo de Fútbol integrado por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna, los cuatro en línea directa con Juan Román Riquelme, el vicepresidente con poder absoluto en el manejo del fútbol profesional y juvenil del club, diera por terminado su ciclo.

Battaglia fue despedido el 7 de julio pasado luego de la eliminación de Boca en los octavos de final de la Libertadores a manos de Corinthians de Brasil, tras haber caído dos días antes en una serie de penales en La Bombonera. ”No me dijeron por qué, aunque tampoco pregunté por qué cuando me nombraron, pero son decisiones de ellos. Tengo mis convicciones y acepto las decisiones”, explicó en Animales Sueltos.

El ídolo boquense admitió que una respuesta suya en la conferencia de prensa post eliminación ante Corinthians pudo haber sido el detonante para su despido y reconoció que fue “atemporal”. En ese sentido, el entrenador fue consultado en la rueda de prensa sobre la falta de refuerzos y la salida de algunos jugadores importantes (como Eduardo “Toto” Salvio) y respondió: “”Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que deben resolverse y no se resolvieron. Es más, se han ido muchachos importantes, o que eran importantes, pero son situaciones que no las manejo yo”.

Mientras tanto, Hugo Benjamín Ibarra se hizo cargo del plantel y ayer vivió una dura derrota en su visita a Patronato. Con goles de Axel Rodríguez, Alexander Sosa y Jonas Acevedo, el Patrón se impuso por 3 a 0 y concretó la sexta caída del Xeneize en once partidos disputados en la Liga Profesional.

El ex lateral derecho se retiró junto al plantel del estadio Presbítero Grella sin dar declaraciones. Con caras largas, los protagonistas caminaron el largo pasillo que los llevó al ómnibus que luego los transportó al Aeropuerto de Paraná para volver en vuelo a chárter hacia Buenos Aires. El técnico no dialogó con los medios en las tres derrotas que sufrió desde que asumió luego de que fuera despedido Battaglia. Hoy el grupo tendrá el día libre y volverán a los entrenamientos el próximo martes desde las 9 en el predio de Ezeiza.

