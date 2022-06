Federico Pérez Ponsa es el nuevo rey del ajedrez argentino

Federico Pérez Ponsa, ganador del 96° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez

Federico Pérez Ponsa, el hijo de José y Cecilia, que hace once años se independizó de sus padres, subordinando un estilo de vida bucólico y de siestas placenteras por el vértigo y las luces de Buenos Aires, acaba de conquistar el 96° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez e inscribir su nombre por primera vez entre los ganadores; una nómina que aún tiene vigente al entrañable Don Miguel Najdorf como máximo vencedor con 8 títulos, seguido por Diego Flores y Raúl Sanguineti, con 7, y Roberto Grau, con 6.

“Y sí, estoy súper contento porque al final después de varios intentos lo pude ganar. Había estado cerca en 2014, cuando el Argentino se jugó en Chaco, allí compartí el primer puesto con Rubén Felgaer, pero después perdí en el desempate; hoy en cambio me tocó a mí. Es que con el final del torneo quedamos tres grandes maestros en la cima, Leonardo Tristán, Ariel Sorin y yo. Esta vez la suerte estuvo de mi lado (risas)”.

-¿Por qué suerte?

-Bueno al ser un torneo abierto, por sistema suizo (se enfrentaron en cada jornada los jugadores con idéntico o similar puntaje) en lugar de ser cerrado, por sistema americano (todos contra todos), hay más chances de ganarlo. Ganar un torneo cerrado para mí tiene más valor, pero así también vale y eso me pone muy feliz.

Es cierto, la felicidad lo desborda al joven zarateño que en 2017, a los 24 años, se recibió de Contador Público Nacional (en la UBA), aunque aún no ejerce la profesión y subiste con los premios de los torneos o con el dictado de clases de ajedrez por Internet.

“Es que yo estoy acá pero mi familia está allá; mi papá y mi mamá se reunieron hoy con mis tíos y primos y todos seguían los movimientos de todas mis partidas y estaban pendientes del desempate, por eso cuando Sorín le ganó a Tristán, enseguida comenzaron a escribirme al Whatsapp felicitándome por el título. Para ellos va dedicado este torneo, también para el Club Obras, con Alejandro Sass a la cabeza, que siempre me está apoyando en mi carrera”, dijo Pérez Ponsa, hincha de San Lorenzo y 4° ajedrecista en el ranking del ajedrez local.

Ariel Sorin, de 55 años y bicampeón argentino (2000- 2004)

La competencia, el principal certamen que organiza anualmente la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), se llevó a cabo entre el 2 y el 12 de este mes, en los históricos salones del Club Argentino de Ajedrez (Paraguay 1858), la entidad centenaria fundada el 17 de abril de 1905, dividida en once jornadas, con la participación de 136 ajedrecistas y $315.000 en premios.

La escala de la recompensa, con 80 mil pesos para el primero, 50 mil, el segundo, y 35 mil, el tercero se respetó según la performance de los jugadores, Tristán, Sorín y Pérez Ponsa habían alcanzado el primer puesto en ese orden, con 8,5 puntos después de la once ruedas, pero era necesario determinar un campeón, por eso, jugaron el desempate.

Finalizada la rueda a las 18 del domingo, tras un descanso de una hora, el árbitro principal de la prueba, Juan Durán y su equipo de colaboradores, Sebastián Mira Castets, e Iván Kiszkiewicz, entre otros más, acondicionaron una sala en el primer piso del Club Argentino, donde se llevó a cabo la definición mediante un mini torneo, por sistema de todos contra todos, a una vuelta, con un ritmo de juego de 15 minutos, más 10 segundos adicionales por jugada para cada ajedrecista.

Aunque Ariel Sorin, de 55 años y bicampeón argentino (2000- 2004) era el más experimentado, Pérez Ponsa y Tristán eran por actual fuerza ajedrecística los grandes candidatos. El duelo entre los más jóvenes finalizó en empate (Federico estuvo cerca de la victoria), y luego, la partida entre Pérez Ponsa y Sorín se definió a favor del primero. En el último juego, disputado a las 22, ocho horas después del inicio de la 11ª y última rueda del certamen, Tristán estaba obligado a ganar para igualar a Pérez Ponsa y con ello asegurarse el campeonato dado que ante la igualdad de puntos en el desempate, su performance en el torneo de once ruedas le daba el plus de la ventaja. Pero a veces el ajedrez se escapa de su lógica, y la victoria que Tristán tuvo al alcance de su mano se esfumó después de un cálculo erróneo. Su rival no lo perdonó.

“Una lástima lo de Leo (por Tristán), él jugó un torneazo y además hace tiempo que viene jugando muy bien, por eso no tengo dudas que en cualquier momento se le va a dar. Ojalá que no se desanime, pero esto es así, el campeón es uno solo, y en verdad lo siento mucho porque con él somos grandes amigos”, dijo con resignación Pérez Ponsa, campeón con el equipo de ajedrez de Obras Aysa de la Liga Nacional de Campeones 2022, durante la ceremonia del cierre del Campeonato Argentino.

Federico Pérez Ponsa con el trofeo del torneo, además ganó 80.000 pesos

Si bien desde hace veinte años al campeonato argentino se le daba un valor extra de permitir que el ganador accediera a una plaza para integrar el equipo en las Olimpíadas de Ajedrez (se realizan de manera bianual desde 1927), y con ello incentivaban a los mejores jugadores para que participaran en cada edición, esta vez, sus dirigentes decidieron implementar un sistema de selección a través de un cuerpo de especialistas (grandes maestros, entrenadores, profesores, etcétera) que determinó que, tanto el conjunto de varones como el de mujeres, estará integrado por los cinco mejores jugadores del ranking para representar a la Argentina en la 44ª olimpíada que se llevará a cabo en Chennai (India) entre el 28 de julio y el 10 de agosto próximo. El equipo femenino quedó conformado con Carolina Luján, Florencia Fernández, Candela Francisco Guecamburu, Anapaola Borda y María José Campos. En tanto el masculino formará con Sandro Mareco, Alan Pichot, Fernando Peralta, Federico Pérez Ponsa y Leonardo Tristán.

“Ganar el título también sirve para reafirmar la invitación, aunque estaba clasificado por mi ranking, hoy soy el 4° jugador del país, el nuevo logro del campeonato argentino es un espaldarazo”, dijo Federico, que a causa de la pandemia estuvo alejado casi dos años de los grandes torneos, y recién en febrero de 2022 volvió con un tercer puesto en el Magistral Duchamp (organizado por Eduardo Moccero) en Montevideo.

A la hora del balance del 96° campeonato argentino algunas misceláneas sobresalen entre sus 136 participantes; acaso por la explosión del ajedrez en los tiempos de pandemia ayudado por la difusión de la popular serie Gambito de Dama, el certamen tuvo una gran convocatoria, tanto de niños como adultos y nuevos aficionados al juego. Las ajedrecistas mujeres se suman asiduamente para desafiar y participar en torneos que antes eran exclusivo de varones. Por ejemplo en 1992, Claudia Amura fue la única mujer que disputó el campeonato de varones; ahora fueron 12 las jugadoras inscriptas. Otro caso anecdótico, quizás único en el mundo, fue la presencia de un papá (el maestro internacional, Fabián Fiorito) junto a sus dos hijos (Joaquín y Francisco, actuales campeones argentinos Sub 12 y Sub 14), jugando la final del campeonato nacional: todos finalizaron con 7 puntos, a una unidad y media de la vanguardia. El mismo puntaje para Ilan Schnaider (que con 11 años ya ostenta el título de Candidato a Maestro).

La campeona argentina femenina, Florencia Fernández, junto a María José Campos y Milagros Brizzi, también desafiaron a la mayoría masculina, y se ubicaron entre las más sobresalientes: ocuparon el 13° lugar con 7,5 puntos, el 32°, con 6,5 y 45°, con 6, respectivamente. Y el niño Faustino Oro, el más benjamín, con 8 años (que hace sólo dos años comenzó a jugar y es el actual N°1 del mundo entre los Sub10), cumplió una notable actuación ya que finalizó 48°, con 6 unidades.

“Hace años que no se ve una explosión de tantos jóvenes en el ajedrez, los últimos casos habían sido Alan (Pichot) y Pablo (Acosta), ahora no sé si por la pandemia, la serie Gambito, los avances tecnológicos o el mayor tiempo que la gente estuvo en sus casas, se observa un crecimiento exponencial. Y los chicos pintan para ser muy buenos, los Fiorito, Schnaider y Oro son increíbles; incluso podrían llegar a ser grandes maestros. En cuanto a las mujeres creo que siguen elevando la calidad de su juego, a mi entender Florencia Fernández cumplió un excelente torneo, con grandes partidas y terminó a un punto del líder”, contó el flamante campeón.

Sobre el final de charla con el nuevo rey del ajedrez argentino, contador público y gran maestro, Federico Pérez Ponsa se refirió a la importancia de jugar una olimpíada por equipos representando al país.

Florencia Fernández, campeona argentina femenina de ajedrez

“La olimpíada es algo especial para todos los ajedrecistas, es la oportunidad de jugar con los mejores (se inscriben alrededor de 180 naciones, con sus equipos de varones y mujeres), donde se vive en una atmósfera de mucha competencia y conviviendo junto a tus pares. Creo que tenemos un equipo muy parejo, que esté Tristán o yo, no cambia mucho de si estuvieran Flores y Krysa, porque todos estamos más o menos en un mismo nivel, tal vez Mareco y Alan están un poquito más arriba, jugando bien y alcanzando buenos resultados, pero eso también se debe a un tema de dedicación. Ellos se dedican exclusivamente a jugar ajedrez, mientras que otros como yo no podemos estar full time porque tenemos otros compromisos” dijo Pérez Ponsa que jugó las olimpíadas de Tromso (2014), Bakú (2016) y Batumi (2018).

-¿Qué posibilidades tiene el ajedrez argentino en una competencia olímpica?

-De pelear para ganar el torneo te diría que es muy difícil; cada uno busca dar lo mejor en lo individual y colectivo, que el equipo gan puntos y sumemos Elo (sistema de puntuación del ranking). Luchar para estar entre los 15 o 20 mejores, porque sabemos que hay potencias como Estados Unidos, China, India que será local, más otras que siempre luchan los primeros puestos como Polonia, Azerbaiyán, y no estoy nombrando a Rusia que seguramente no participará por lo que todos conocemos sobre el tema de la invasión a Ucrania; también hay que ver qué pasa con Armenia ahora que no tiene a Levon Aronian.

-¿Con este título cumpliste otro sueño, no?

-Sí, ser campeón argentino era uno de ellos. ¿Otros?, ser gran maestro, que ya lo logré, o llegar a los 2600 puntos de Elo (el campeón mundial, Magnus Carlsen posee 2864); ahí estuve en un momento muy cerca. Seguiremos intentándolo.

Federico Pérez Ponsa, una mente privilegiada para resolver ecuaciones; un soñador que quiere seguir soñando.

