La insólita coronación de Bebote Álvarez como nuevo jefe de la barra de Independiente

El discurso de Bebote Álvarez en la previa al partido con Tigre

El jueves pasado Infobae adelantaba la tremenda saga de terror que se venía en la barra de Independiente. Pablo Bebote Alvarez había decidido retomar la barra a como sea. Y desafiaba el poder de la facción oficial de Juan Ignacio Leczniki al tomarle gente de su propia tropa y desafiarlo a una pelea a todo o nada. Es más, el hombre clave que le sacó al hasta hoy actual líder es un delincuente apodado Patita, sicario de profesión, que maneja un grupo pesadísimo de Villa Jardín, en Lanús, y que también aporta músculo y armas para la barra de Chicago. Y también le mandaba un mensaje cifrado a César Loquillo Rodríguez, el tercer actor en discordia, para decirle que ya no había lugar tampoco para él. Que volvía Bebote y se hacía cargo de todo. Y la amenaza empezó a concretarla: esta madrugada hizo un acto de fuerza frente al estadio del Rojo con cerca de 300 barras que lo coronaron otra vez como el jefe de la popular y de allí se fueron caminando por Avellaneda al grito de “Barracas, querido, te vamos a cagar a tiros” por el lugar donde tienen su núcleo fuerte los actuales jefes de Los dueños de Avellaneda, tal como se denomina hoy la facción oficial. La de Bebote es Los Diablos Rojos y la de Loquillo, Somos nosotros. Tres sectores que deberían estar fuera del fútbol argentino y en vez de eso, son protagonistas principales con la connivencia de la dirigencia y parte del entramado de seguridad.

Las escenas de esta madrugada serían bizarras si no fueran tan reales. Primero, y frente al restaurante temático del club que Bebote inauguró antes de la pandemia y que sus rivales lo acusan de haberlo comprado y montado con la plata de la barra, hizo un discurso como líder político que asume un cargo. Sentado sobre un andamio y con todos sus seguidores debajo, atacó a Moyano, a Loquillo, a Juani y dijo “vuelvo para recuperar la tribuna para el Rojo”, acusando a sus rivales de ser de Huracán y River y estar en el cargo sólo porque los apoya el gremio de Camioneros. Y dejó una amenaza velada: “Si no nos dan los tickets, entramos igual”. Algunos de protocolo, igual, ya tiene según él mismo mostró en sus redes sociales aunque no parece ser la cantidad que dice: cuando la barra tiene de a cientos, las muestran separadas para hacer notar su poder y no en un pilón donde se ve sólo la primera. La Justicia abrió una causa judicial iniciada por el Ministerio de Seguridad Bonaerense y la Aprevide para saber quién le dio esos tickets y para intentar imputarle el delito de intimidación pública por lo sucedido anoche. Porque no sólo hizo su discurso ante sus acólitos sino que después, cual ejército prusiano, marcharon por las calles aledañas prometiéndole guerra a sus rivales. Bebote había ido el martes pasado a la comisaría primera de Avellaneda acompañado de su segundo, Adrián el Tortuga García, a contar que volvía y a referirle al comisario que ahora las cuestiones del operativo de seguridad debían incluirlo. Enterado de esto, al otro día se presentó en la misma seccional Juan Ignacio Leczniki junto a su secuaz Roberto Illescas para decir que ellos no se bajaban y que no se hacían cargo de los incidentes antes, durante y después del partido que se podían producir esta tarde. Y como si fuera poco, Loquillo anunció que juntaba a su gente hoy a las cuatro de la tarde en la pista de skate del barrio 4 de junio, que está detrás del estadio, para marchar desde allí y copar la tribuna Sur. Bebote y Juani se pelean por ganar la Norte, la que históricamente perteneció a la barra.

La facción de Bebote Álvarez en la previa al partido con Tigre

Como si todo esto fuera poco y en una jugada para cercar a la dirigencia, a la policía y a Loquillo que viene creciendo cada vez más, Bebote se presentó ayer en la Justicia y denunció al secretario general de Independiente, Héctor Maldonado, de haberle prometido a Loquillo el manejo de toda la popular del Rojo a cambio de matarlo. Y que para eso tenía el apoyo de la cúpula policial de la Bonaerense. Un verdadero dislate pero que le sirve para que esta tarde la gente de Loquillo deba estar lejos de su rentrée. Caso contrario, si hay pelea, le daría verosimilitud a esa denuncia que en la propia justicia de Avellaneda la miraron con sorna, pero sin dejar de reconocer la inteligencia de la jugada.

Las entradas que mostró Bebote Álvarez

Así las cosas, se espera una tarde caliente en el Libertadores de América cuando a las 19 horas el Rojo reciba a Tigre. El Aprevide organizó un operativo que en principio iba a tener 600 efectivos y ahora ya ronda los 800. Porque quieren una jornada en paz aunque los tres grupos de la barra operan en la dirección contraria y hacen soplar más fuerte que nunca los vientos de la guerra.

