Dos clubes brasileños buscan a Agustín Almendra: la postura que tomó la dirigencia de Boca

Agustín Almendra empezó a sonar fuerte en Santos de Brasil (REUTERS/Guilherme Dionizio)

Hace dos semanas la carrera de Agustín Almendra tuvo un giro inesperado: después de tener un cortocircuito con algunos compañeros y Sebastián Battaglia en pleno entrenamiento, fue separado del plantel. El talentoso mediocampista de 21 años trabaja desde ese entonces con el grupo de Reserva, dirigido por Hugo Ibarra y Mauricio Serna. El cuerpo técnico no lo tiene en consideración por su acto de indisciplina y en los próximos días podría armar las valijas: lo quieren dos clubes brasileños.

En las últimas horas circuló la información de que el Santos pretende quedarse con los servicios de Almendra, quien ni siquiera fue convocado para el último compromiso del segundo equipo (hizo fútbol en Ezeiza el sábado pasado en un amistoso con Cañuelas). Según trascendió, el Peixe ofrecería un préstamo con cargo y una opción de compra de 3 millones de dólares por la mitad de su ficha.

Desde la Ribera le aseguraron a Infobae que todavía no hubo ofrecimiento oficial, pero advirtieron que no dejarán ir al futbolista en condición de cedido: se va vendido o nada . Todavía no está claro si los paulistas estarán en condiciones de formalizar una propuesta que satisfaga al Consejo de Fútbol xeneize aunque cuentan con margen de maniobra ya que el mercado en Brasil cierra en abril. Santos no disputará la Copa Libertadores sino que actuará, de la mano del entrenador argentino Fabián Bustos, en la fase de grupos de la Sudamericana 2022.

Agustín Almendra se entrena con la Reserva de Boca (@bocajrsoficial)

Los de Vila Belmiro tienen visto al ex capitán del Sub 20 argentino desde la edición pasada de la Libertadores, ya que disputó los dos cotejos válidos por la fase de grupos del certamen. En lo que va del año, Almendra apenas sumó 12 minutos oficiales (entró sobre el final de los partidos contra Colón de Santa Fe y Rosario Central). Luego de quedar afuera del banco de suplentes en el duelo contra Independiente en Avellaneda (27 de febrero), se registró su entredicho con Battaglia y no volvió a estar concentrado.

Pero Santos no sería el único club brasileño que tiene en carpeta al volante argentino, ya que Flamengo podría hacer un intento por él. En cualquiera de los casos, la directiva boquense anunciará que solamente negociará por medio de una venta. Si bien sabe que la actualidad deportiva del jugador no es la ideal, tampoco van a regalarlo en el mercado (algo similar pasó con Sebastián Villa, que estuvo cerca de emigrar al fútbol ruso).

El presente de Almendra en Boca es delicado porque tiene el pulgar abajo del cuerpo técnico pero también de los referentes del plantel. Darío Benedetto fue durísimo al referirse a su situación: “Son cosas que, a la larga, iban a pasar, cosas que no se aguantaban más. Bancamos a muerte la decisión del entrenador junto con el Consejo también. Hay cosas que sobrepasan el límite y creo que fue la decisión correcta. Hay un grupo humano muy lindo y una competencia muy sana. Esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz”.

SEGUIR LEYENDO: