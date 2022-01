Liga MX: Atlético San Luis va por su primera victoria ante Juárez en el inicio de la fecha tres

Foto de archivo de Unai Bilbao celebrando tras anotar gol con Atlético de San Luis en México. Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí, México. 5 de mayo de 2019. REUTERS/Henry Romero

Inicia la fecha tres del Grita México Clausura 2022. Atlético de San Luis y Bravos de Juárez son los encargados de abrir el telón de una nueva jornada de Liga MX. El conjunto potosino se presenta en busca de su primer triunfo del campeonato, mientras que los fronterizos van por el segundo.

La escuadra dirigida por el uruguayo Marcelo Méndez comienza a sentir la presión por conseguir puntos luego de comenzar el semestre con dos derrotas consecutivas. La primera de ellas ante los Tuzos de Pachuca por marcador de dos goles por cero en la cancha del Alfonso Lastras; la segunda ante el campeón Atlas por mínima diferencia en el Jalisco.

Además, en la tabla de cocientes se ubican en los últimos puestos, en el decimosexto específicamente. Y es que, a pesar de que el descenso/ascenso fue suspendido por la liga, la penalización por finalizar en las últimas tres posiciones de la clasificación es una multa económica. El último, penúltimo y antepenúltimo lugar deberán pagar 80, 47 y 33 millones de pesos, respectivamente. San Luis busca evitar pagar por segundo año consecutivo.

El partido

¿Cuándo y qué hora? Jueves 20 de enero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En dónde? En el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, en San Luis Potosí.

¿Transmisión? A través de la señal de ESPN 2.

Fotografía de archivo en la que se registró al uruguayo Diego Rolán (c), delantero del Juárez FC, quien anotó de penal el gol de la victoria de su equipo 1-0 sobre San Luis, en partido adelantado de la jornada 14 del torneo Apertura del fútbol en México. EFE/José Méndez

El rival en turno se trata de los Bravos, quien empezó el torneo con un triunfo como local, seguido de un fracaso como visitante. En la primera fecha Juárez se llevó los tres puntos ante Necaxa por marcador de dos goles a uno, mientras que Cruz Azul le propinó su primera derrota por uno a cero.

En su segundo torneo como estratega fronterizo, Ricardo Tuca Ferretti tendrá como objetivo cosechar puntos en calidad de visitante en tierras potosinas. Al igual que San Luis, Juárez pagó penalización hace un año por quedar en el fondo de la porcentual y a la fecha, son contrincantes directos en la lucha por salir de los últimos lugares.

“Tenemos un rival directo en la zona de abajo y lo sabemos todos aquí... Debemos ir por los tres puntos”, fueron las palabras de Hugo González, guardameta del equipo. Por su parte Maxi Olivera, capitán, comentó en la previa del duelo que “sólo con trabajo se pondrán corregir errores, este grupo se ha caracterizado por el sacrificio y por trabajar mucho”.

El antecedente más reciente entre ambas escuadras data de la jornada 14 del Apertura 2021 en un partido que tuvo como resultado un marcador de un gol por cero en favor de los Bravos, quienes hicieron de local.

El resto de la jornada tendrá los siguientes encuentros: el viernes; Mazatlán vs Toluca; el sábado, León vs Pachuca, América vs Atlas, Monterrey vs Cruz Azul, y el domingo, Pumas vs Tigres y Santos vs Necaxa.

