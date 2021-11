Gallardo contó detalles inéditos del día que Enzo Pérez atajó en la Copa Libertadores

Marcelo Gallardo tomó el micrófono y contó su vivencia del partido frente a Independiente Santa Fe (Foto: Prensa River)

La Fundación River tuvo su noche de gala y, como siempre, los principales protagonistas del plantel profesional dijeron presente en la velada. Uno de los momentos más emotivos del evento fue el recuerdo del histórico partido en el que Enzo Pérez atajó lesionado en la victoria contra Independiente Santa Fe por la fase de grupos de la última Copa Libertadores, y sobre el escenario subastaron al mítico buzo verde con la 24 en la espalda, junto con los guantes de arquero que Germán Lux le prestó al volante en aquella oportunidad.

Marcelo Gallardo agarró el micrófono y relató en primera persona cómo tomó la difícil decisión de poner a un jugador de campo bajo los tres palos en el estadio Monumental. “En ese momento, después de todo lo que estábamos atravesando y la catarata de contagios que sufrimos, nos quedamos con muy pocos jugadores y Enzo, que había sufrido una lesión. Lo primero que se me ocurrió decirles, para relajar, a modo de chiste fue: somos lo que somos, vamos a tener que jugar como venga, pero necesito un arquero”, comenzó contando el Muñeco.

Enzo Pérez posó una vez más con el mítico buzo verde y los guantes de Germán Lux (Foto: Prensa River)

Y agregó sobre el instante en el que el mendocino se ofreció a ponerse los guantes: “Necesito alguien que vaya al arco. Me miraron con cara de ‘a ver quién se va animar’, y Enzo me dijo: ‘si tengo que ayudar, voy ayudar, yo me animo’. Fue un día histórico a través de lo que estábamos viviendo, que no era para nada agradable y, sin embargo, yo creo que tiene que ver con la gran fortaleza anímica que tiene este plantel¨.

Hace pocos días, el mediocampista de 35 años fue homenajeado en el Museo River, donde se estrenó un apartado para recordar la hazaña. Vale recordar que el Millonario afrontó dicho partido sin suplentes y ya ganaba 2 a 0 desde los cinco minutos gracias a los goles de Fabrizio Angileri y Julián Álvarez. Ante cada intervención, Enzo Pérez, que suele atajar en los picados de los entrenamientos, se mostró seguro y no se complicó. El cuadro de Núñez salió victorioso en la noche del 19 de mayo y sumó tres puntos claves para acceder a los octavos de final.

Ambas prendas, el buzo autografiado y los guantes negros, fueron subastadas entre los presentes y se pagó un total de 7 millones de pesos. El ex Valencia y Benfica subió al escenario en el momento de la acción y recordar una vez más una de las páginas doradas que dejó el ciclo de Marcelo Gallardo en el libro de historia de River Plate. Una noche inolvidable, cuyo detrás de escena vio la luz en la gala de la Fundación, y con la narración del Muñeco, el rostro de cada gesta de la Banda a lo largo de los siete años y medio de gestión.

