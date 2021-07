El emotivo video con el que Rafael Santos Borré se despidió de River: “Me hicieron sentir como de la casa”

El vídeo con el que Borre se despidió de River

La era de Rafael Santos Borré en River Plate llegó a su final: mientras se encuentra abocado a la selección de Colombia (que este martes se mide ante Argentina por la semifinal de la Copa América), el Eintracht Frankfurt de Alemania confirmó su contratación, luego de que finalizara su contrato con la Banda. El vínculo con el conjunto teutón durará cuatro años.

El delantero de 25 años, formado en Deportivo Cali y con pasado en Atlético de Madrid y Villarreal de España, había recalado en el Millonario en 2017, donde anotó 56 goles en 149 partidos en el club, además de ganar seis títulos (dos Copas Argentinas, dos Supercopas locales, una Libertadores y una Recopa Sudamericana).

“Después de casi cuatro años vistiendo nuestros colores, Rafael Santos Borré continuará su carrera en el Eintracht Frankfurt de Alemania ¡Éxitos, Rafa!”, fue el mensaje con el que lo despidió el club de Núñez en sus redes sociales.

El propio atacante decidió despedirse del club de Núñez mediante un emotivo video que el Millonario compartió en sus redes sociales. “Hola, hinchas de River Plate, quiero utilizar este espacio para poder darles las gracias por todos los momentos que compartimos juntos. Gracias por estos cuatro años que vivimos llenos de emociones, de muchas noches hermosas, de títulos, de triunfos; de momentos tristes, pero juntos pasamos por cosas muy lindas”, prologó Borré.

“Les quiero agradecer por todo esos momentos, me hicieron sentir como de la casa, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los directivos; gracias porque me permitieron conocer este mundo River Plate de la mejor manera, y creo que es un mundo con el que me siento muy identificado y al cual voy a llevar conmigo en mi corazón. Les agradezco todos estos momentos y les deseo lo mejor”, concluyó su discurso.

La dirigencia de la Banda intentó retenerlo hasta último momento, acercándole una oferta mixta; es decir, la posibilidad de comprarle una porción del pase para ser socios en una operación futura, haciéndole un contrato alto. Pero la chance de tener una revancha en Europa sedujo más al futbolista. En consecuencia, River buscará conseguir un reemplazante en el mercado, más allá de que cuenta con Federico Girotti, Agustín Fontana y el también colombiano Flabián Londoño como parte del plantel. Además, ostenta variantes que pueden cumplir la función de ariete, como Julián Álvarez o Matías Suárez.

El plantel millonario regresa este martes de Estados Unidos, donde realizó la pretemporada y, ante el cambio de reglas planteado por el gobierno nacional, deberá atravesar un aislamiento de una semana (en el Sofitel de Cardales) antes de medirse ante Argentinos Juniors el próximo 14 de julio por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

SEGUIR LEYENDO: