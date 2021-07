Cómo será el aislamiento de River: dónde se alojará el plantel y qué pasará con los jugadores que vuelvan de la Copa América

River hizo su pretemporada en Estados Unidos y deberá aislarse al regresar a la Argentina

Los planes cambiaron de un día para otro para River. Este fin de semana, el Gobierno nacional decidió cambiar las condiciones pautadas de antemano y le exigió al plantel que realice un aislamiento obligatorio al llegar al país luego de su viaje a Estados Unidos. De esta manera, el elenco de Núñez se ve obligado a cambiar la diagramación de su trabajo en la previa de la reanudación de la Copa Libertadores y del inicio de la nueva edición del torneo local.

Luego de que aterrice el vuelo chárter contratado con fecha que había sido pautada previamente, todos los integrantes de la delegación -jugadores, cuerpo técnico, auxiliares, dirigentes y allegados- se trasladarán a un hotel de la zona de Ezeiza (se estima que podría ser el Howard Johnson) en el que cumplirán con la cuarentena. El plantel podrá trasladarse hacia el predio que el club tiene en la misma localidad a realizar sus entrenamientos, algo que fue confirmado por el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens.

“Este aislamiento no les va a impedir seguir trabajando. Van a estar en un hotel, del hotel van a ir al entrenamiento y del entrenamiento al hotel sin entrar en contacto con otra gente”, dijo el funcionario del Gobierno nacional, quien calificó a esta decisión como “una solución sensata”. De esta manera, aquellos jugadores que participaron de la pretemporada en Estados Unidos no deberán interrumpir sus trabajos, los cuales se desarrollarán en el River Camp.

Este dispositivo de aislamiento se extenderá durante una semana, por lo que no habrá problemas para que el equipo llegue a disputar el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores ante Argentinos Juniors el próximo miércoles 14 de julio desde las 21.30 en el estadio Monumental.

¿Qué pasará con los jugadores que no estuvieron en Estados Unidos? Desde el club están realizando las gestiones para que puedan sumarse al resto del grupo. En total, serían siete jugadores entre los que viajaron para disputar la Copa América con sus respectivas selecciones (Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez con Argentina, Nicolás De La Cruz con Uruguay, y David Martínez y Robert Rojas con Paraguay) y Leonardo Ponzio, que no fue a la pretemporada por la miocarditis que le detectaron los médicos luego de tener coronavirus.

Desde el Gobierno nacional aducen que el plantel no trabajó con sistema de burbuja durante su estadía en Orlando

Es necesario recordar que en el momento de negociar con el Gobierno la salida de la delegación del país, el club había acordado movilizarse en el formato “competencia”, tal como sucede cuando los equipos viajar a disputar partidos en el Exterior desde el inicio de la pandemia. De antemano las autoridades habían acordado que a su regreso el grupo no tendría que hacer aislamiento teniendo en cuenta que el 85% de sus integrantes ya habían atravesado el covid-19, que todos ya habían sido vacunados y que volvían con PCR negativo. A esas condiciones se sumo la contratación de un vuelo chárter, exclusivo para el equipo.

Sin embargo, este fin de semana River recibió documentación oficial la cual señalaba que el Gobierno “desestima el requerimiento de excepción” e insta al plantel, cuerpo técnico, dirigentes y allegados a “cumplir con la realización de la cuarentena”.

“El ministerio de Salud aduce, en principio, que no fueron a una competencia oficial y que no estuvieron en burbuja en Estados Unidos. El criterio para no cumplir el aislamiento a la vuelta es si cumplen el concepto de burbuja en el cual no entran en contacto con otra gente fuera del plantel, y eso no pasó en Estados Unidos”, explicó este lunes Lammens en una entrevista con Luis Novaresio y equipo en Radio La Red.

Esta semana era la última en la que Marcelo Gallardo y sus colaboradores se dedicarían plenamente a la preparación del equipo, ya que a partir del miércoles 14 de julio comenzará la competencia oficial del semestre. Ese día, el Millonario jugará ante Argentinos Juniors por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y el fin de semana siguiente se medirá ante Colón de Santa Fe por la primera fecha de la nueva edición del torneo local. Aún resta saber cuándo se disputarán los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que el elenco de Núñez chocará con Boca Juniors en otra entrega del Superclásico del fútbol argentino.