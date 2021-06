Impactante accidente del Procar 4000 en Buenos Aires: se le trabó el acelerador, cruzó la pista y terminó contra las defensas

Accidente del Procar 4000 en Buenos Aires (CarburandoTV)

En el automovilismo, cuando un auto se pone de costado en una recta los corazones se paralizan y todos esperan que no sea embestido por otro coche. Un golpe lateral a alta velocidad puede ser mortal. Ayer en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez se vio un escalofriante accidente donde Andrés Kechichian la sacó barata en la carrera de la Clase A del Procar 4000

El piloto de Dodge se tocó en plena recta principal con Gastón Garmendia (Ford), su auto impactó contra el muro externo, el que da las tribunas, y como se le trabó el acelerador, Kechichian perdió el control de su máquina, cruzó la pista, fue esquivado por Diego Chao (Chevrolet) y terminó dando de lleno contra el guardarrail del sector interno, que está a la salida de los boxes.

Lo ocurrido fue un milagro porque si el auto de Kechichian era chocado por otro auto, el impacto hubiese sido en uno de los sectores más veloces del Circuito 8 del escenario porteño, el elegido por la divisional para disputar su sexta fecha.

La competencia fue neutralizada para asistir al corredor, que fue trasladado al centro médico del Autódromo donde le realizaron estudios más exhaustivos. No obstante, la tranquilidad llegó antes ya que el competidor, cuando lo subieron en la camilla, levantó su brazo e hizo la seña con su pulgar izquierdo de que estaba bien.

Luego el presidente de la categoría, Enrique Ciocci, aseguró que “me acerqué al accidente y esperé a que el protocolo se efectúe. Me acerqué al médico y me dijo que estaba bien. Andrés (Kechichian) no tiene ningún golpe ni alguna quebradura, pero sí el susto porque se le quedó trabado el acelerador producto del segundo golpe”.

La asistencia a Kechichian luego de su choque

La competencia ya había arrancado de forma accidentada, pues en el primer paso por la curva de la Confitería, Germán Pietranera (Ford) cometió un exceso y golpeó de atrás a Chao, que se puso de costado. Por esta situación, Nicolás Biondo (Ford) levantó para evitar un impacto, lo que generó que otros competidores tuvieran que esquivarlo y terminaron en la cama de leca.

Más allá estas circunstancias, la prueba pudo completarse y el ganador en pista fue Pietranera, que fue excluido por la maniobra peligrosa a Chao. Ezequiel Masquere (Ford), que terminó segundo en pista, heredó la victoria, seguido por Juan Manuel Rodríguez (Chevrolet) y Luis Maggini (Chevrolet).

En la Clase B, Nelson Costanzo (Chevrolet) cambió la pole position por victoria. Ezequiel Biondelli (Chevrolet) fue segundo y Facundo Ludueña (Chevrolet) culminó tercero.

Hubo otras dos finales complementarias. En la Clase A, Pietranera se tomó revancha de la exclusión sufrida en la primera carrera y logró una nueva victoria. Ezequiel Gómez (Chevrolet) y Luis Maggini (Chevrolet) completaron el podio.

En la Clase B se impuso Nicolás Matta (Torino) y fue seguido por Roque Caggiano (Ford) y el mismo Biondelli.

La séptima fecha de la temporada será el próximo 24 y 25 de julio, otra vez en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez.

