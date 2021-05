Más de 15 horas varados, discusión con la Policía y dos jugadores separados de la delegación: escándalo en Brasil con el plantel de Independiente

Una parte de la delegación de Independiente no pudo ingresar a Brasil

El plantel de Independiente vivió horas escandalosas en el aeropuerto de San Salvador de Bahía en Brasil tras desembarcar ayer en ese país con el objetivo de disputar el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Once personas de la delegación quedaron retenidas en migraciones al presentar tests positivos de coronavirus y, tras más de 15 horas sin soluciones, tuvieron un altercado con la Policía que dejó a dos futbolistas separados del resto de los varados: Juan Manuel Insaurralde y Adrián Arregui.

Los detalles los dio el vocal Walter Lusnig, que es uno de los dos directivos que viajó a cargo de la delegación y quedó demorado en el aeropuerto junto con ocho futbolistas, el jefe de prensa y Pedro Damián Monzón, quien iba a ser el entrenador ante las ausencias de Julio César Falcioni y el ayudante de campo Omar Píccoli. “Lo que pasó con ellos dos, nos pasó con todos. Nos habíamos quedado durmiendo en el piso del aeropuerto, todo una locura. Cambiaron la guardia y viste como es la Policía acá: nos vino a sacar después de estar 12 horas, tirados en el piso, nos vino a sacar de mala forma, metiendo la mano en la cintura como queriendo sacar el arma. No dejo de sorprenderme con todo lo que pasa acá”, dijo el directivo en diálogo con Radio La Red.

“Reaccionamos todos, pero a ellos en particular porque eran dos o tres Policías los que vinieron. Pero no pasa nada. Recién me acerqué, hablé con el cónsul. No están demorados, están en una oficina charlando... Están bien”, aclaró sobre lo que ocurrió con el defensor y el mediocampista central, quienes quedaron inclusive apartados de sus compañeros tras este conflicto con las fuerzas de seguridad.

El plantel arribó alrededor de las 19 horas del lunes a Brasil, pero ante los PCR positivos localizados a once integrantes de la delegación quedaron todos retenidos antes de cruzar migraciones. Alrededor de la 1 de la mañana se permitió que el resto de los jugadores puedan marcharse al hotel para descansar, pero a los que estaban involucrados en este escándalo los dejaron varados en el aeropuerto: “Dormimos en el piso con unas frazadas que nos hicimos traer el hotel y comimos unas viandas que hicimos traer del hotel porque acá no nos dieron absolutamente nada”.

Los integrantes de la delegación de Independiente que quedaron varados durmiendo en el piso del aeropuerto (@Mati_Martinez)

“Vinieron en forma agresiva a querer sacarnos. Esto era una toldería: estábamos todos durmiendo en el piso, con los bolsos, las viandas que habíamos comido ayer a la noche. Estábamos todos tirados ahí en un lugar muy grande por el que no pasó nadie. No entró ni el cónsul acá. Estamos así desde ayer a la noche. Vinieron mal, a los gritos, que nos levantamos y nos vayamos a otros costado”, relató el directivo que está con la delegación.

Si bien el cónsul argentino Pablo Virasoro había informado en una entrevista con Radio Rivadavia que estaba pautado un vuelo de regreso al país para las 11.30 de la mañana, Lusnig destacó que hasta las 13hs todavía no tenían precisiones del viaje a Argentina pero aclaró que esperaban retornar en breve.

Cabe destacar que Independiente viajó a Brasil para enfrentar al Bahía por al tercera fecha de la Copa Sudamericana. Futbolistas y empleados del club que habían cursado la enfermedad fueron parte de la delegación con los exámenes médicos requeridos por Conmebol, pero al llegar al país vecino no pudieron ingresar porque los testeos decían que el virus era detectable todavía y las reglamentaciones sanitarias de esa zona de Brasil impedía que puedan entrar.

A partir de esto, ocho futbolistas, Monzón y dos integrantes del club acumularon más de 15 horas varados en el aeropuerto a la espera de su retorno. La otra cara de la moneda es que si bien Conmebol había postergado el partido para mañana miércoles, pero el club pidió jugarlo este mismo martes a las 19.15 tal cual estaba pautado desde un inicio por el cronograma ajustado que tiene Independiente en el futuro.

Como si toda esta escena no fuese suficiente, el Rojo no tendrá entrenador disponible ante las ausencias de Falcioni y Piccolí y lo ocurrido con el Moncho Monzón en el aeropuerto, por lo que el equipo quedaría a cargo del entrenador de arqueros César Velázquez, aunque todavía no hay confirmación de que esté habilitado por los organismos pertinentes para tomar ese rol en el campo...

La plantilla que estará sobre el césped del Estadio Roberto Santos de Bahía estará conformada por 18 futbolistas ya que además de Arregui e Insaurralde, también quedaron retenidos en el aeropuerto Renzo Bacchia, Gonzalo Asís, Thomas Ortega, Pablo Hernández, Lucas González y Nicolás Messiniti.

