El periodista Hernán Castillo se quebró al aire al hablar de la muerte de su padre por COVID-19: “La impotencia por no encontrar cama fue desesperante”

Hernán Castillo habló sobre la muerte de su papá por COVID-19

“Bueno, emmmm. Ya empiezo mal”. El periodista Hernán Castillo intentó empezar su programa de TV “Halcones y Palomas”, por TNT Sports, con una reseña de lo que había tenido que padecer en las últimas horas, pero su voz se quebró con las primeras palabras. Este miércoles, Santiago, su papá, murió de coronavirus. luego de pasar por un verdadero calvario para conseguir una cama de hospital por la tensión que sufre el sistema sanitario ante la pandemia. el propio conductor había ido contando el minuto a minuto a través de sus redes sociales.

“Voy a decir algo cortito, cortito... Mucha gente me escribió, y me dijo de mi papá y demás. Yo lo que digo es que mi papá no murió de COVID, murió porque tenía muchas cosas antes; el COVID lo aceleró. Lo que sí les digo es que hay cuidarse mucho, mucho. Nosotros acá estamos con los acrílicos, los barbijos, todos los protocolos. La situación, de verdad, lo que te dicen los médicos; por lo menos los 10 médicos que me encontré y cómo no creer si yo lo vi, es desesperante, están las camas colapsadas, no hay, las ambulancias no dan abasto, por eso hay que cuidarse”, prologó su discurso.

“Sí hay que venir a trabajar, todos trabajamos, el país necesita moverse, nosotros necesitamos movernos. Las empresas que son privadas, en un momento, dicen, ‘si no trabaja nadie, ¿qué hacemos?’. Bueno, la maquinaria tiene que moverse, tenemos que laburar, hay que estar. Después, hay que cuidarse mucho, salir lo menos posible, lo indispensable, tratar de cuidarnos, porque la situación es desesperante. La impotencia, la situación de no encontrar cama para mi viejo fue terrible. Después fue que lo cuidaran y ver qué pasaba. Pero no encontrar cama es desesperante. Y no hay, por eso les digo que nos cuidemos mucho, sigamos adelante, es una pandemia, pasa en el mundo. Hablé con gente en Alemania, España, Italia, mi hermana vive en Perú, mi cuñado en Colombia, esto está igual en todos lados. Y tenemos que cuidarnos mucho, mucho mucho”, concluyó quien además es director periodístico de la señal.

“Mi vieja está bien por suerte, de a poquito recuperándose”, agregó. Había sido el propio Castillo el encargado de difundir la dolorosa noticia de la muerte de Coco, tal como llamaban cariñosamente a su padre. “Falleció mi papá. El covid es muy fuerte, una pandemia, no es joda. Les agradezco a todos los que me dieron una mano, a los que me mensajearon y rezaron. Muchas gracias al personal médico y administrativo del Policlínico Lomas por su esfuerzo increíble. Cuídense mucho”, escribió ayer en su cuenta de Twitter.

Tras el diagnóstico positivo de su mamá y su papá, comenzaron a cursar el cuadro en sus hogares. En su relato, contó que en principio la situación de su madre era “casi normal” y que por ese entonces podía cuidar a su padre en su hogar. Sin embargo, cuando llegó un médico de PAMI en ambulancia le aconsejó al periodista que, ante la falta de camas en los centros médicos, consiguiera oxígeno y que se quedara allí. “Si me lo llevo se me muere acá adentro porque no me dejan meterlo en ningún lado”, fueron las crudas palabras del profesional a Castillo. “Me lo decía con la voz entrecortada”, destacó el periodista y aprovechó para enviar un mensaje de concientización a sus casi 200 mil seguidores: “Cuídense”.

Más tarde, había confirmado que consiguió una cama en el Policlínico Lomas, en Lomas de Zamora en donde su padre pudo estar controlado por los médico. “Fue después de muchas horas y cada historia que me contaron en los hospitales a los que fuimos a buscar lugar es tremenda”, hizo la salvedad entonces.

