Imperdibles: las dos exquisitas definiciones del Pulga Rodríguez en el triunfo sobre Estudiantes en La Plata

*El segundo gol del Pulga Rodríguez ante Estudiantes

“Uno trata de alejarla del arquero y que entre al arco, nada más. Definir lejos de ellos. No se me pasa nada por el cuerpo en ese momento. Yo trato de mirar siempre a los arqueros, de cómo se mueven y demás. Miro un poco los resúmenes de cada partido cuando nos toca enfrentar a un rival. Es lo que intentamos. A veces sale, a veces no”, le dijo Luis Miguel Rodríguez a Infobae hace apenas unas semanas atrás para hablar sobre su implacable racha goleadora que no combinada en un perfecto equilibrio efectividad y estética.

Contra Estudiantes de la Plata sacó a relucir nuevamente ese brillante momento que pasa el delantero de 36 años. Anotó los dos goles del triunfo de Colón ante el Pincha en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales por sus exquisitas definiciones.

El primer grito llegó de tiro libre, cuando el reloj del primer tiempo ya marcaba el descuento tras jugarse los 45 minutos iniciales. Se hizo cargo de una pelota en la puerta del área y sacó un poderoso misil que venció la resistencia de Mariano Andújar para abrir el marcador.

El primer gol del Pulga Rodríguez ante Estudiantes

Sin embargo, lo mejor llegó en el complemento. El combinado local estaba volcado al ataque buscando el empate y el experimentado atacante no lo desaprovechó. Encabezó una contra junto con Eric Meza y recibió la pelota en la puerta del área con Andújar adelantado: el Pulga no dudó y la picó de primera con la zurda para ponerle su sello al resultado final.

Después de esa magistral acción, el entrenador decidió sacarlo de la cancha para darle minutos a Tomás Sandoval cuando ya quedaba poco para el final.

Colón suma 15 puntos en este torneo producto de cinco victorias en cinco presentaciones y lidera el Grupo A. Mucho tiene que ver el Pulga en este brillante momento del club de Santa Fe: marcó cinco goles y lidera la tabla de máximos artilleros junto con Federico Andrada de Aldosivi de Mar del Plata.

¿Sus gritos anteriores? Uno en el 3-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, uno en el 3-0 ante Banfield y uno en el 2-1 sobre Aldosivi.

“Sí, ¿cómo no vamos a disfrutar? Es un triunfo más que importante para nosotros. Sabíamos que veníamos a una cancha difícil contra un rival que viene jugando bien. Muy contento porque el sacrifico valió la pena”, declaró el 10 tras la victoria en La Plata. “Mas que los goles uno disfruta de haber sumado de a tres, que todos los compañeros estaban concentrados al 100%. Los goles... Uno de pelota parada y el otro gran desborde de Eric Meza, me la termina dando y defino por arriba de Andújar”, simplificó sus magistrales definiciones.

SEGUIR LEYENDO: