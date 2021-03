La revancha de Schwartzman, tras ganar el Argentina Open: “La semana pasada parecía la peor persona del país, hoy lloro de la felicidad”

La emoción de Peque Schwartzman, tras ganar el Argentina Open

Diego Schwartzman ganó el torneo ATP de Buenos Aires al vencer en la final a su compatriota Francisco Cerúndolo por 6-1 y 6-2. El Peque, noveno del ranking mundial, obtuvo así el cuarto torneo de su carrera y el primero en su casa, con una enorme actuación ante quien llegaba como la gran revelación del certamen.

“Es impresionante esto. Terminé llorando el año pasada y ahora también poquito. Es duro cuando perdés en casa. La semana pasada parecía que era la peor persona del país para muchos, hoy estoy muy feliz”, dijo Schwartzman en clara alusión a la derrota del sábado 27 de febrero ante el español por las semifinales del Córdoba Open (ATP 250).

“Tenía muchas ganas de jugar bien. El ambiente estuvo espectacular, pero también temía que nos pasemos de revoluciones y puteemos un poco. Estaba lindo, pero la verdad siempre algo te hace enojar. Sentí tanta emoción que fue todo muy rápido, no sabía si tirarme gritar, abrazar, no sabía qué hacer jeje”, agregó Peque.

Schwartzman no ocultó su felicidad tras ganar el torneo por primera vez. De hecho, un argentino no lo conquistaba desde 2008, tras la última conquista de David Nalbandian.

Peque Schwartzman celebra su primer ATP de Buenos Aires. No lo ganaba un argentino desde 2008 (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Es el torneo más lindo y el que sigo desde que soy chico. Lo vi acá jugar a mi entrenador, entre otros, no se cuántas veces. Es muy bueno, pero también es mucho más lindo poder competir contra un argentino, más allá del resultado. Tanto él (por Francisco Cerúndolo) como su hermano (Juan Manuel, quien ganó el Córdoba Open) vienen haciendo las cosas de manera espectacular y potencian mucho al tenis argentino”.

“Yo fui menor a mayor y fue muy bueno el nivel que tuve durante toda la semana. Me sentí cómodo, le pegué fuerte, la pelota me respondía, saqué bien... Hoy hubo un momento que sufrí, los rivales le pegan tan fuerte, que muchas veces estás solo resolviendo y no se nota desde afuera”, reconoció Peque, quien también aseguró que “no sentía como una mochila” la necesidad de ganar este torneo.

“Siempre disfrutaba estar acá, quizá la mochila era de otro que me obligaba a ganar donde es durísimo hacerlo. Disfruto mucho ganar acá, lamentablemente las condiciones hacen que uno no llegue, pero todo es felicidad”, afirmó el argentino de 28 años.

Por último, un deseo que provocó un aplauso generalizado: “Que termine esta mierda de la pandemia primero. Después, seguir igual todos con salud, sobre todo la gente más grande que se sabe que es la que más se tiene que cuidar. Cada vez está más cerca el virus y te da un poco de miedo, pero hay que disfrutar y hoy me di el gusto”.

