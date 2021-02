Es el goleador histórico de las inferiores de su club, el técnico no lo citó a la pretemporada y decidió retirarse a los 22 años

El delantero soñaba con hacer goles en la Primera de Quilmes (QACoficial)

Los caminos de un futbolista para llegar al plantel profesional de cualquier equipo requiere mucho esfuerzo y superar trabas que van apareciendo en el largo trayecto. A sus 22 años, José Luis Valdez había logrado estar a un escalón de establecerse en la Primera de Quilmes, pero una decisión técnica lo podría haber desmotivado totalmente luego de tanto tiempo invertido.

El delantero viene de ser cedido a Talleres de Remedios de Escalada donde no pudo sumar mucha continuidad. Pero los pergaminos que lo respaldan están en el Cervecero: es el goleador histórico de las Inferiores. Por eso, en su regreso al club que lo formó desde pequeño las ilusiones estaban puestas en tener una chance con la camiseta que tanto lo identifica. Pero luego de tantas expectativas, Facundo Sava decidió no tenerlo en cuenta y el futbolista anunció que se retirará del fútbol a su temprana edad haciendo pública la decisión en sus redes sociales.

La carta despedida de José en las redes sociales

“Pensé que este día no iba a llegar nunca, pensé que esta decisión nunca la iba a tomar, muchos años de sacrificio, perdiendo fechas importantes porque tenía que entrenar, o jugar algún partido. Las lesiones que te jugaban en contra, el clima que a veces no te dejaba jugar un partido o ni siquiera te dejaba entrenar. Vivir en una pensión, donde todos los años conocías a gente nueva, te tenías que hacer compañeros de todos, sin ni siquiera conocer a nadie. Dejar atrás a una familia por cumplir un sueño, el de poder debutar en Primera y darle esa satisfacción a tu familia, el del poder hacer un gol en Primera, el de poder salir campeón”, comenzó emocionado José en su cuenta personal de Instagram.

Valdez hizo un pequeño repaso sobre su carrera y los sacrificios que hizo durante esa etapa antes de decirle adiós al deporte que tan feliz lo hizo. “A veces el fútbol te da muchas tristezas, pero también demasiada alegrías. Hoy, después de casi 11 años de jugar al fútbol, de estar lejos de la familia, de los amigos, de todo lo que nos hace bien, tomé la decisión de no jugar más. Por ahí puedo estar equivocado, pero sé que esta decisión la tomo con el corazón y sabiendo que me voy feliz. Hoy arranca otra etapa, muy diferente a todas. Agradecer a todo el mundo que hizo posible que yo pudiera jugar y estar feliz acá”, concluyó mostrándose muy seguro de su decisión.

El principal enojo de José fue que le comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta a través de un intermediario y no cara a cara con el entrenador como él hubiera preferido. Ahora será tiempo de pensar y quien sabe si algún club del fútbol argentino logra hacerlo cambiar de opinión.

El delantero completó 10 partidos (6 como titular) y anotó 2 goles con la camiseta de Talleres de Remedios de Escalada en la B Metropolitana, a donde había emigrado a comienzos del 2020. Lo llamativo del caso es que Valdez tenía contrato con el Cervecero hasta diciembre del 2022, una extensión que se había firmado en octubre del año pasado. En el club que se formó, alcanzó a acumular 15 presentaciones entre 2016 y 2019, pero no anotó goles y tampoco fue titular en los partidos. Antes de hacer el anuncio en redes sociales, había advertido que estaba digiriendo esta opción: “Si no me llega ninguna oferta, volveré al pueblo con mi familia”, adelantó en una nota con FMSur.

El gol de José Valdez antes de su retiro en Quilmes

