Con dudas por los dictámenes, el Gobierno defiende en el Senado la Ley Bases y el paquete fiscal

El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el segundo de jefatura de Gabinete, José Rolandi (Adrián Escándar)

El ministro del Interior, Guillermo Francos; y el segundo de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi, entre otros, darán desde las 14 de hoy el puntapié inicial al debate en comisiones de la ley de bases recortada y el paquete fiscal en el Senado. El oficialismo pretende firmar dictámenes pasado mañana, un objetivo más que ambicioso, en medio de un escenario en el que aumenta la tensión por la rapidez para blindar despachos que hoy no están cerrados, y pedidos de sesiones opositoras que presionan a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

La discusión de las iniciativas transcurrirá en el plenario de las comisiones de Legislación General, que maneja el puntano y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; de Presupuesto, que comanda el jefe libertario, Ezequiel Atauche; y de Asuntos Constitucionales, que conduce el peronista disidente Edgardo Kueider (Entre Ríos). El último y Carlos Espínola forman parte de Unidad Federal y no tienen terminal en gobernadores. Son dos personas importantes de las siete u ocho que definirán las votaciones y, en el caso del entrerriano, los potenciales dictámenes.

Durante la jornada de ayer, Kueider aseguró en declaraciones a Net Tv: “Tengo muchos puntos para objetar de la ley, para modificar y eventualmente votar o no votar. Independientemente de eso, los tiempos que se ha dispuesto el Gobierno vinculados al 25 de mayo -en referencia a la propuesta de pacto de Javier Milei a mandatarios provinciales- no son mis tiempos como senador”. Luego, el legislador dejó en claro que “pretender resolverla en una semana me parece una falta de respeto al Senado, en primer lugar, como institución”. Y agregó: “En mi caso particular, yo no voy a votar a libro cerrado una ley de la cual no comparto varios de los puntos y quiero discutirlos”.

El peronista disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Edgardo Kueider (Prensa Senado)

La postura de Kueider es compartida por otros senadores de la oposición anti kirchnerista y el oficialismo tiene un cronograma más que apretado, pero no pretende apresurar al máximo el debate y generar un traspié con los dictámenes. No es menor este asunto, ya que choca con los deseos de una Casa Rosada que puso varias herramientas a disposición -no todas las necesarias, según confiaron a Infobae desde varios bloques- para sancionar ambas leyes el jueves 16 de mayo. Un panorama complejo, incluso, si se pospusiera una eventual sesión al 23 del corriente mes.

Entre ambos proyectos, el caso más sensible es la reinstauración de Ganancias. Cualquier retoque o rechazo significaría un regreso en segunda revisión del paquete fiscal a Diputados. El tema es que, de no tener mayorías agravadas -como dos tercios, por caso-, la Cámara baja podría insistir con la versión original, más allá del circunstancial traspié. Juntar de nuevo las voluntades será una mochila extra para Martín Menem. En el Senado, La Libertad Avanza buscará evitar mayores problemas además con las facultades delegadas, algunos ítems del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el área previsional, blanqueo y Bienes Personales.

La bandeja de disertantes del Ejecutivo para hoy y mañana incluye a la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Carlos Guberman; y su par de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien estaría en la Cámara alta el miércoles junto al de Trabajo, Julio Cordero.

Anoche, el interbloque kirchnerista del Frente de Todos, que guía José Mayans, se reunió para definir la estrategia a seguir. Está claro que el rechazo a ambos textos sería generalizado, aunque habrá que poner lupa a las votaciones en particular. Es que, por cómo vienen algunos puntos delicados, serán trascendentales guiños selectivos -Ganancias y RIGI, según deslizaron dos legisladores a este medio-, así como ausencias discretas o abstenciones. Algo contundente del cónclave de horas atrás: primer punto, convencer a cuatro legisladores para el rechazo a la ley de bases -o conseguir antes un dictamen en ese sentido-; segundo, voltear o modificar el paquete fiscal.

El jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, José Mayans (NA)

En cuanto a los impuestos al tabaco, el Frente de Todos no quiere repetir el embrollo que generó en la bancada de Diputados: si pasa la votación en general, hay un compromiso para llegar con una postura única a la discusión en particular. La consideración que más gravita es que la legislación actual y la propuesta no representan soluciones al problema. En caso de sumar a otras fuerzas, también regresaría en segunda revisión a la Cámara baja.

Por otra parte, la bancada reiterará su reclamo para sesionar por otros expedientes. Y queda pendiente la solicitud de parte de la oposición anti K. Ambos comparten la idea de tratar presupuestos universitarios y emergencia. Al finalizar el plenario de este martes, autoridades de la Cámara alta activarían una reunión con jefes de bloque. En caso de no poder posponer estos pedidos, no se descarta una ventana para ir al recinto en los próximos días. Es una posibilidad muy lejana, pero, en plenas negociaciones, ninguna opción es descartada. Sin embargo, la ley de bases y el paquete fiscal acaparan toda la atención en este momento.

Una curiosidad. El kirchnerismo quiere tratar la iniciativa para que el Presidente sea quien más gane en el ámbito público, tras la polémica suba de dietas que senadores se otorgaron semanas atrás. La Libertad Avanza presentó un proyecto para eliminar dicho aumento, como confió ese mismo día a los periodistas acreditados el jefe de la bancada, Ezequiel Atauche. Adhirieron seis legisladores -no aparece el formoseño Francisco Paoltroni- y está el sanjuanino Bruno Olivera Lucero. Fue quien firmó el texto original de la criticada suba y luego se arrepintió. En estas condiciones, el Senado tratará la ley de bases y el paquete fiscal.