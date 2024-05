Emilia Mernes fue internada: se anunció una nueva reprogramación de su show

Internaron a Emilia Mernes tras reprogramar sus shows: "Esta en observación" (Video: LAM, América)

La salud de Emilia Mernes sigue preocupando a sus fans. Luego de que su show del 3 de mayo fue suspendido, con el público en el Movistar Arena y con la propia artista quebrada en llanto lamentando no poder actuar por orden médica, se volvió a reprogramar el espectáculo que se había movido para el martes 7 de mayo. A la par, en LAM informaron que la cantante había tenido que ser internada.

Ángel de Brito le preguntó a Fefe Bongiorno sobre la salud de la cantante. “¿La internaron a Emilia Mernes?”, indagó, mientras su panelista daba detalles. “Está internada en observación. Es para hacerle los estudios”, contó el periodista mientras se refería a los comentarios malintencionados que hubo los últimos días sobre cómo se encontraba la novia de Duki.

“Para la gente que dudaba de la enfermedad y decía que era un resfrío...”, señaló. “Tartu dijo que era una boludez. Está enferma. Decían que se había engripado porque había ido a ver a TIni”, aseguró el conductor. “Es una piba que labura un montón. No es una pavada. Lo da todo durante dos horas”, concluyó Fefe, sobre el estado de salud.

Se reprogramó otra vez el show de Emilia en el Movistar Arena (Foto: Instagram)

Desde la productora del show y a través de las redes, contaron cuándo se llevará a cabo el show. “El concierto de Emilia del 7 de mayo será nuevamente reprogramado debido a que continúa bajo observación médica anunciando la nueva fecha para el 26 de mayo. Los tickets adquiridos con fecha 3 y 7 son válidos para la nueva función”, informaron.

Este viernes la artista comunicó sobre la suspensión de su show frente a todos sus más de 14 mil fans que se encontraban en sus asientos, a la espera de la joven de Entre Ríos. “No voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal”, comenzó diciendo la intérprete de “No_se_ve.mp3″, triste y con la voz quebrada.

Emilia Mernes, entre lágrimas, al cancelar su show en el Movistar

“El médico me dijo que así no puedo, así que quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por estar acá”. afirmó la joven en aquel momento, momento en el que una integrante de su staff la acompañó hasta las escaleras y anunció que el show se reprograma para la fecha, que al final, tampoco será.

Emilia iba por su séptimo Movistar Arena, luego de las exitosas presentaciones que tuvo en su tour 2023 con 22 fechas arrasando en México, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y España. En este espectáculo presenta “.mp3″, su segundo disco que cuenta con una imponente puesta en escena con un gran despliegue de escenografía, vestuario, coreografías, en una búsqueda musical de los sonidos de principios de los años 2000.