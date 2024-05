Pet Shop Boys, cuatro décadas después: el secreto para permanecer frescos (Foto: AP/MJ Kim, archivo)

Chicken Kiev, comunicados de prensa generados por IA y la molestia de las selfies de los fanáticos mientras actúan —había mucho en la mente de los Pet Shop Boys mientras el icónico dúo británico se preparaba para lanzar un nuevo álbum. Su 15º álbum de estudio, Nonetheless, se lanzará el viernes — 40 años (y 50 millones de ventas de discos) después de que Neil Tennant y Chris Lowe saltaran a la fama con el sencillo “West End Girls”.

A las bandas de cualquier longevidad— especialmente aquellas con una tan larga —a menudo se les pregunta el cliché: “¿Cómo se mantienen relevantes?” Para ellos, se trata de nunca intentar ser cool. “Eso es algo que mucha gente intenta hacer, ser de alguna manera cool, lo que por lo tanto es completamente poco cool, porque es esforzarse demasiado”, le dijo Tennant recientemente a The Associated Press. “Así que simplemente hemos seguido nuestros propios instintos.”

“Siempre seremos relevantes en nuestro mundo”, agregó Lowe, riendo. ¿Una muestra de esa relevancia? Éxitos clásicos de los Pet Shop Boys se usaron como puntos de trama en dos películas de culto el año pasado: una escena de karaoke en Saltburn presentando “Rent” y una escena clave de Navidad en Todos nosotros extraños ambientada con “Always on My Mind”.

Esto está a mundos de distancia del pasado de Hollywood, donde, dice Tennant, “It’s a Sin” siempre se usaba en exceso para el joven que entraba a un club gay “reduciéndonos a este tipo de cliché de disco gay”. “A pesar de todo” se mantiene optimista a pesar de haber sido escrito en el Reino Unido durante la pandemia de coronavirus, cuando la mayoría de las personas estaban confinadas en casa. “Bueno, el clima estuvo agradable, ¿verdad?” bromea Lowe.

“Fue un tiempo muy productivo”, agrega Tennant, señalando que la cancelación de su gira alivió la presión. “Creo que por eso suena de alguna manera bastante optimista, porque la vida era diferente. Era un tipo de vida diferente sin presión, aparte de no intentar contagiarse del virus”, dice. El primer sencillo, “Loneliness”, aborda el aislamiento social de la pandemia pero fue escrito como un mensaje positivo.

Otra pista temática de confinamiento, “¿Por qué estoy bailando?”, era Tennant preguntándose a sí mismo: “¿Por qué estás disfrutando tanto de esta situación de estar solo que realmente puedes bailar?” “Y probablemente estoy cocinando al mismo tiempo”, se apresura a agregar. “Cocinar y bailar, ahora eso es una pequeña idea para un podcast, ¿no?” bromea Lowe. Y mientras Lowe dice que metería un pastel prefabricado en el horno, Tennant estaría haciendo dal, arroz integral y verduras o un chicken Kiev.

“Tienes una buena historia para eso”, dice Tennant, mirando a su compañero de banda. “Escribí a (el supermercado del Reino Unido) Marks & Spencer... pidiéndoles que cambiaran la ortografía de chicken Kiev por chicken Kyiv debido a la guerra”, dice Lowe. Eventualmente lo cambiaron. A pesar de vivir grandes cambios en la forma en que se consume la música, la banda se mantiene filosófica. A pesar de las nuevas formas de escuchar y descubrir música, “la música sigue siendo música”.

Y en cuanto a Spotify, aunque Lowe dice que le ha ayudado a descubrir mucha música nueva, ambos odian las recomendaciones de la aplicación. “Con nosotros, los Pet Shop Boys, dirá: ‘Si te gusta esto, te podría gustar Duran Duran’, así que piensa que todo es de los ‘80″, explica Tennant. “Y si eres nosotros dirías: ‘Te podría gustar Years and Years música pop electrónica o Kraftwerk de antes de nosotros’.”

“A veces simplemente podrían pensar, ‘Bueno, eres gay, así que te podría gustar Boy George porque él también es gay.’ Es muy, muy estúpido”, dice. Pet Shop Boys realizará cinco presentaciones especiales en la Royal Opera House de Londres en julio, pero por favor no corran al frente del escenario y luego giren la espalda para una selfie. “Simplemente me muevo deliberadamente fuera del camino. Lo siento por ser un aguafiestas pero me parece realmente, realmente grosero”, dice Tennant.

Sin embargo, los usuarios de teléfonos celulares no son del todo malos para el negocio. “Ahora sabes cuándo algo está funcionando porque todos los teléfonos salen”, explica Tennant. “Los encendedores son reemplazados por teléfonos para una balada se ve realmente bastante hermoso, es realmente bastante conmovedor”, agrega. La inteligencia artificial está cambiando la industria, pero la banda no tiene planes de usarla pronto —bueno, al menos no en su música.

Cuando su publicista llamó para solicitar una cita sobre el álbum para un comunicado de prensa, recurrieron a ChatGPT, que describió el álbum como “una celebración de las emociones únicas y diversas que nos hacen humanos”. Lo aceptaron. “Es una gran cita”, admite Tennant. “En cierto modo estamos de acuerdo con ella. Normalmente hacemos algún comentario frívolo, mientras que ChatGPT nos dio esta descripción muy sincera que en realidad es precisa.”

