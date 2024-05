Messi volvió a brillar en Inter Miami: cuántos goles los separan de Cristiano Ronaldo en la carrera por ser el máximo artillero de la historia

La Pulga concretó la remontada contra New York RB

Lionel Messi brindó otro show en la aplastante victoria por 6 a 2 del Inter Miami ante New York RB en la MLS y batió además el récord histórico de asistencias para un jugador en la liga estadounidense, con 5. Pero además, el rosarino marcó un gol que suma en su estadística personal en la carrera por ser el máximo artillero de la historia, puesto que por el momento le corresponde a Cristiano Ronaldo.

El Messías se encamina a ser el máximo goleador en la corta vida de la franquicia de Miami, que se fundó en 2018 pero comenzó a competir formalmente en 2020. Las estadísticas actuales tienen al ex goleador argentino Pipa Higuaín con 29 anotaciones en 70 juegos, seguido por el ecuatoriano Leonardo Campana con 25 tantos en 74 presentaciones. El rosarino de 36 años llegó a los 23 festejos con las Garzas.

Las estadísticas oficiales del sitio MessiStats marcan que actualmente Leo suma 833 goles y 372 asistencias en los 1057 partidos que disputó en su carrera dividiendo las cifras entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), la selección argentina (106 goles y 54 asistencias en 180 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos) e Inter Miami (23 goles y 15 asistencias en 24 partidos).

Del otro lado, Cristiano sigue firme con su capacidad goleadora: lleva 890 tantos y 250 asistencias en 1220 presentaciones. Antes de los 61 goles que sumó hasta el momento en Arabia Saudita, el portugués de 39 años acumuló gritos en Real Madrid (450), Manchester United (145), Juventus (101), Sporting de Lisboa (5) y la selección de Portugal (128).

El portugués marcó un triplete para la victoria ante Al Wahda y se acerca a un récord

La diferencia actual entre el luso y el rosarino es de 57 anotaciones de distancia en esta pelea mano a mano por ser el máximo artillero de la historia.

En breve volverá a reavivarse otra disputa: ser el máximo anotador a nivel selecciones. Hoy en día, Cristiano lidera esa tabla histórica con los 128 gritos en 206 partidos con la camiseta de Portugal; mientras que Leo firmó 106 goles en 180 partidos. Acá la distancia es de 22 tantos.

Entre medio de ellos dos aparece la figura del iraní Ali Daei, quien a lo largo de su trayectoria en el combinado de su país (1993 a 2006) acumuló 109 anotaciones en 149 cotejos, según datos de la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Cabe destacar que el actual segundo máximo artillero de la historia a nivel selecciones afirma tener 111 goles y que FIFA no convalida esa cifra porque no le contabiliza un doblete ante Afganistán.

Antes del inicio de la Copa América y la Eurocopa que los tendrá como grandes protagonistas, la pelea por los tantos tendrá distintas paradas según marca la agenda: Inter Miami chocará con Montreal Impact (11-5), Orlando City (15-5), DC United (18-5), Vancouver Whitecaps (25-5), Atlanta United (29-5) y St. Louis City (1-6).

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos jugadores implacables a la hora de marcar goles

Aunque habrá que ver si Messi se pierde alguno de estos encuentros para cuidar su físico de cara a la exigencia con la selección argentina. El 9 de junio disputará el primer amistoso preparatorio contra Ecuador y luego, el 13, se presentará ante Guatemala, ambos duelos en Estados Unidos. El camino oficial en el certamen continental será el jueves 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta contra Canadá por el Grupo A. Luego irá con Chile (martes 25 de junio) y Perú (sábado 29 de junio).

El trayecto de CR7 lo pondrá frente a Al Akhdoud (9/5), Al Hilal (17/5), Al Riyadh (23/5) y Al Ittihad (27/5), como plato previo a lo que será los amistosos con la selección de Portugal ante Finlandia (4/6), Croacia (8/6) e Irlanda (11/6) que servirán como preparación rumbo al inicio de la Euro: debutarán por el Grupo F el 18 de junio ante República Checa en el Leipzig Stadium de Alemania. Su agenda continuará contra Turquía (22/6) y Georgia (26/6).