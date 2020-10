Las 4 alternativas que maneja Miguel Ángel Russo para acompañar a Tevez en la delantera de Boca

Russo tiene tiempo para experimentar y definir: quién será el que acompañe a Tevez en el ataque (REUTERS/Agustin Marcarian)

La última imagen del Boca de Miguel Ángel Russo antes de que se decretara la pandemia del coronavirus fue Carlos Tevez subido al alambrado de la popular baja que da al Riachuelo en la Bombonera para festejar el gol que le dio el título de Superliga. Con el parate por el COVID-19 el interrogante fue grande: ¿el Apache volvería en forma para afrontar lo que restaba de Copa Libertadores y dando ventaja ante rivales que habían vuelto a competir antes de tiempo? Sin lugar a dudas el capitán estuvo a la altura de las circunstancias en las primeras presentaciones oficiales y tiene su plaza asegurada. Ahora surge otra cuestión... ¿Quién lo acompañará?

Por expreso pedido de Russo el Consejo de Fútbol le renovó el préstamo a Franco Soldano, quien terminó siendo titular en el inicio de su segundo ciclo como DT del equipo. Hasta marzo se valoró el sacrificio del ex Unión de Santa Fe pese a su falta de gol. El cordobés no careció de efectividad sino de oportunidades para mover la red; así y todo, no negoció la actitud para allanarle el camino a sus compañeros. Los cuestionamientos fueron in crescendo con los compromisos ante Libertad en Paraguay e Independiente Medellín en Colombia y pudo haberse registrado un quiebre en el último duelo ante los guaraníes en La Boca.

El gesto de Soldano cuando dilapidó el mano a mano con el arquero uruguayo Silva tras exquisita habilitación de Tevez lo dijo todo. Sabía que tenía el ojo encima del cuerpo técnico, la opinión pública y los medios. Y lo que pudo haber sido redención terminó siendo casi crucifixión. A Franco parece acabársele el crédito: en Boca el tren no pasa demasiadas veces y menos en épocas de instancias decisivas. Ahora su continuidad dependerá de Russo.

1. ¿BANCARÁ A SOLDANO?

Franco Soldano apenas convirtió un tanto en diez partidos en la era Russo (REUTERS/Agustin Marcarian)

El centrodelantero que pertenece al Olympiacos griego anotó apenas un tanto sobre 10 encuentros desde el arribo de Russo (fue ante Atlético Tucumán por Superliga). Su aporte en el juego aéreo (ofensivo pero también defensivo) y valiosa entrega en cada pelota es un punto que probablemente lo distinga y ponga por encima de los otros atacantes del plantel. El cuerpo técnico necesita un plus: Boca disputará los octavos de final de la Copa Libertadores en paralelo con el inicio del campeonato argentino y las chances que se generan deben concretarse para soñar con la Séptima.

Los amistosos que el Xeneize disputará este miércoles ante Argentinos Juniors y el próximo sábado frente a Tigre servirán para analizar qué tiene en la cabeza el entrenador y si sostendrá entre los once titulares a Soldano.

2. LA VUELTA DE WANCHOPE ÁBILA

Wanchope Ábila acaba de recuperarse de un desgarro y volverá a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico

El cordobés retomó las tareas justo al resto del plantel luego de haberse desgarrado el recto anterior del muslo izquierdo antes del primer compromiso ante Libertad en Asunción. Ya tocó la pelota e incluso fue probado en una práctica de fútbol, por lo que será alternativa segura en los amistosos contra el Bicho y el Matador previo al duelo copero ante Caracas (22/10).

Con apenas dos cotejos de titular y otros cinco ingresando desde el banco, Ábila convirtió en tres oportunidades (sin contar el amistoso ante Universitario de Perú) exhibiendo un alto nivel de efectividad en la era Russo. Centrodelantero definido, tiene características muy diferentes a las de Soldano, más movedizo y con posibilidades de recostarse por las bandas. Él pide una oportunidad y restará saber si el cuerpo técnico se la brinda.

3. EXPERIMENTAR CON MAURO ZÁRATE O BOU

Otra opción: apostar por Mauro Zárate o Walter Bou

El último compromiso de Boca contó con el regreso de Zárate a las canchas. Pocos lo recordarán pero el primer once titular oficial que Russo paró en cancha en 2020 tuvo como delanteros a Carlos Tevez y MZ (0-0 con Independiente en la Bombonera). Ese día el ex Vélez sufrió una lesión que le hizo perder terreno en la consideración de un entrenador que pidió por su renovación al Consejo de Fútbol. El 19 estaba desesperado por sumar minutos y los tuvo contra Libertad el martes pasado, donde reflejó su sed de gol y algunos clásicos movimientos en los que abusó de la individualidad. Russo conoce su potencial aunque debe evaluar que perderá referencias en el área adversaria si une a Tevez con Zárate.

Por su parte, en silencio, Walter Bou se ganó un lugar como recambio. El atacante que volvió al club tras su préstamo en Unión de Santa Fe y se creyó prescindible fue ponderado por Russo y tuvo considerable protagonismo saltando desde el banco en los tres partidos que Boca lleva disputados tras el parate. Su bajo perfil no le resta crédito para contar con una chance desde el minuto cero. Si el entrenador lo hizo ingresar siempre, ¿por qué no pensar en una oportunidad como inicial?

4. BUSCAR UN DELANTERO EN EL MERCADO

Riquelme por ahora no piensa en un 9 ni en otro refuerzo para Boca

Una fuente importante de Boca le aseguró a Infobae que fueron algunos medios los que instalaron el nombre de Salomón Rondón en las últimas horas pero no es una posibilidad concreta al día de hoy. El venezolano gusta dentro del Consejo de Fútbol así como también varios centrodelanteros en los que se fijó (por caso, Juan Román Riquelme tomó contacto directo con Guido Carrillo cuando asumió como vicepresidente segundo de la institución).

A menos que aparezca una alternativa potable en un mercado austero, algo improbable a esta altura, en la Ribera no habrá movimientos y Russo se arreglará con lo que tiene. Incluso existe la chance de que el juvenil Mateo Retegui, quien todavía no fue utilizado, sea prestado al exterior.

“Hoy en día tampoco estoy pensando en refuerzos, porque me siento conforme con el plantel que tengo. Lo vuelvo a repetir, estamos bien. Veremos porque siempre hay opciones por la Copa, pero la idea es seguir buscando lo que necesitamos dentro de nosotros mismos”, dijo Miguel Ángel en la conferencia de prensa posterior al 0-0 con Libertad. ¿Moderado? Sí. ¿Cerró la puerta? No.

Hasta el presidente Jorge Ameal desestimó públicamente la contratación en el corto plazo de un delantero. Posar en la vidriera xeneize cuesta millones y las propuestas a los mails con ofrecimientos de futbolistas están a la orden del día cada semana. Habrá que estar expectantes para ver si Riquelme sorprende con algún batacazo antes de los mano a mano por la Libertadores.

