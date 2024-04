Conmoción en Ecuador: la ex reina de belleza asesinada y su vinculación con el capo narco Leandro Norero

Landy Párraga participó en varios certámenes de belleza. (Instagram/ Landy Párraga)

(Desde Quito, Ecuador) - Apenas unas horas antes de ser asesinada, Landy Párraga, una ex reina de belleza, había asistido a la fiesta de matrimonio de una amiga. Sus historias de Instagram la muestran sonriente al lado de su novio, disfrutando de la recepción. Menos de 24 horas después de esa última noche alegre, en un restaurante de Quevedo, una ciudad del litoral ecuatoriano, Párraga fue asesinada por dos sicarios, que le dispararon en repetidas ocasiones frente a su novio.

Párraga, de 23 años, era modelo y fue virreina de Quevedo. También, en el 2022 participó como candidata a Miss Ecuador. Sin embargo su nombre no solo ha sido vinculado a los concursos de belleza sino que aparece en las conversaciones del también asesinado narcotraficante Leandro Norero.

La última historia de Landy Párraga. Después de esta comida la asesinaron.

El nombre de la modelo aparece en las comunicaciones del 13 de julio de 2022 entre Norero y Helive Angulo, alias Estimado, hombre de confianza del narco y ahora procesado en el caso Metástasis. En ese diálogo, Norero y Angulo discutían sobre el caso de lavado de activos que la Fiscalía seguía en contra del capo. Angulo, que tenía policías infiltrados en el equipo investigador, le dijo a Norero que el Ministerio Público ordenó investigar a una empresa importadora de propiedad de Párraga. Norero entonces explicó que la importadora no era de la modelo sino de “de un machucón de la man” de nombre César.

La conversación se desarrolla con Norero pidiendo a Angulo que elimine el nombre de Párraga de la investigación pues el narcotraficante no quería que su esposa supiera de ella: “Donde mi mujer sale con algo de ella. Me jodo”, se lee en los mensajes. Según los chats del narco, Párraga le habría presentado a César Litardo, ex presidente de la Asamblea Nacional entre 2019 y 2021, y a “unos generales por temas del reinado”, escribió Norero.

La importadora de Landy Párraga, mencionada en los chats de Leandro Norero, y que la Fiscalía quería investigar.

“Por favor, de todo el proceso esa man hay q sacarla. Sino se me viene el mundo abajo” (sic.), pedía Norero a Ángulo.

Según publicó Primicias, el nombre de Párraga aparece de nuevo en los chats entre Norero y Mayra Salazar, la ex relacionista de la Corte Provincial del Guayas, procesada por el caso Metástasis y pieza clave del caso Purga. De acuerdo con el Ministerio Público, “Salazar estaba trabajando para pagar sobornos a José Luis Segovia y Santiago Zumba (ahora procesados), jueces de Cotopaxi, que estaban sustanciando un habeas corpus para liberar a la hermana de Norero”, se lee en la plataforma ecuatoriana.

El 31 de julio de 2022, Salazar, que gestionaba los sobornos de parte de Norero, le indicó al capo que no se podría emitir el fallo favorable a su hermano. Entonces, Norero pidió que los jueces le devuelvan USD 6.000 que les había anticipado como parte del soborno. Según reposa en el expediente del caso, de los USD 6.000, USD 2.000 fueron depositados a la cuenta de Landy Párraga. También, constan otros depósitos por USD 3.000 y USD 4.000, según lo publicado por Primicias.

Chats de Leandro Norero

Landy Párraga fue Reina de la parroquia Venus del Río Quevedo, Señorita Turismo de Quevedo 2019 y Miss Mesoamérica Ecuador 2022. Además de su carrera en el modelaje, Párraga también incursionó en el campo de la comunicación social y se destacó como influencer, especialmente en Instagram donde compartía fotografías de sesiones de fotos, historias de sus actividades diarias, así como rutinas de ejercicios y recetas. Además, según Primicias, Párraga se desempeñó como voluntaria en el Centro Gerontológico de Quevedo, brindando apoyo y compañía a los adultos mayores de la comunidad. Además, participó activamente en labores de ayuda humanitaria, siendo parte del equipo que recolectó pallets para la construcción de refugios solidarios en Manabí, luego del devastador terremoto de 2016.

Pese a aparecer entre los chats del caso Metástasis, Párraga no fue vinculada por la Fiscalía y tampoco se pronunció sobre dichas conversaciones.