-Él tomó la decisión de sacarme del plantel. Me habían prometido que me iban a comprar el 50 por ciento que quedaba de mi pase y no me gustó que me dijeran una cosa e hicieran otra. Yo soy muy respetuoso y si me hablan derecho, no hay problemas. El Coco Basile me sacó de la selección argentina que iba al Mundial 1994 y no hubo problemas y lo quiero mucho. Porque entiendo, más después de haber sido DT, que hay decisiones que hay que tomar. ¿Ves? Vos me preguntabas antes qué les aconsejo a mis hijos y yo les digo también que no hay que pelearse con nadie. A Basile después lo volví a tener como DT en Racing y todo muy bien. Cuando te dicen las cosas en la cara, no hay derecho al pataleo.