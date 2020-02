“Yo no pienso que sea el final de mi carrera. Yo creo que voy a volver y también quiero predicar un poco con el ejemplo. No quiero desaparecer, sino que quiero decir ‘a veces hay que perder un poco para ganar más adelante’. La enseñanza que me deja es que en ese momento yo le tuve que haber hecho caso a mi cuerpo, que me decía que no podía competir, quedarme tranquilo y recuperarme. Por querer ganar, ahora perdí. Es un error. Los logros que conseguí los base en los fracasos, eso es lo que aprendí. Es un gran error”, concluyó en comunicación con Infobae .