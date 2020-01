Daniel Gil camina sobre su larga tabla, llega a la punta, se para dejando que sus diez dedos de los pies queden “colgando”, vuelve caminando hacia atrás, dobla la tabla, mete un paso de baile y sale de la ola con estilo. En la playa se escuchan los clásicos gritos y silbidos de felicitación para un nueva maniobra del nueve veces campeón argentino de longboard, quien acaba de surfear con estilo para llevarse el Ala Moana Log Fest en su primera edición. Un nuevo torneo, con tablas retro de más de 2m75 (9 pies), que la organización decidió incluir en esta fiesta que se realiza todos los veranos en el balneario marplatense Honu Beach con el objetivo de honrar la tradición y celebrar el crecimiento de un deporte que en este 2020 será olímpico. Pero, claro, para Fernando Aguerre, este soñador-hacedor que logró incluir al surf en los Juegos Olímpicos el valor va mucho más allá. “Este día es una forma de demostrar que el surf no es uno solo, que se puede disfrutarlo con tablas cortas y largas, con una o cuatro quillas, y con diferentes estilos. Antes estaba mal visto si surfeabas con una tabla o de una forma distinta a lo establecido. Pero luego cambió todo. Como en la sociedad… Antes al distinto se lo ocultaba, no se lo aceptaba. Si vos tenías un hijo discapacitado no lo sacabas de tu casa, por ejemplo. Hoy, por suerte, ya no es así. No hay un bien y un mal, no hay una forma de comer, de hacer música, de ser o de vivir. Y tampoco de surfear... Hay un mayor respeto por la diversidad y esto es lo que nosotros queremos potenciar con una jornada así, buscando el respeto también en el agua. Hoy es necesario aceptar las diferencias, apoyar al que es distinto para que sea lo que quiere ser y no lo que la sociedad espera que sea”, explica este marplatense de 61 años que casi siempre se convierte en el alma de estos eventos copados que van mucho más allá del deporte.