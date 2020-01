"Nunca tengo suficiente, no lo puedo evitar, la adrenalina me domina, si pienso en lo que vendrá; soy como un vaso que gotea, apenas un paso que no se llena; y mientras almuerzo ya estoy pensando en la cena. Tengo uno quiero dos, y no me siento mal; no es codicia ni malicia, es ambición emocional. Por obseso no hay receso, lo que obtengo lo desecho; el progreso se nos debe, a los insatisfechos. Seré un inconformista, un palia masoquista, y en verdad la palabra saciedad no está en mi lista. Y con el afán de superarme, arriesgarme no me importa, quiero tener el pan, pero también quiero la torta.