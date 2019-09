3 "No terminamos de festejar el empate, que ya estábamos perdiendo 2 a 1. El fútbol tiene eso. Aunque a mí me duela el alma, hay que cambiar la página. No creo que el rival haya sido más que nosotros. En ningún momento nos pasó por delante. Sólo tienen jugadores de calidad que saben esconder la pelota en el momento indicado".