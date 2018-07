Según la revista inglesa Four Four Two, se trata de uno de los clásicos más importantes del mundo, dado que en la conformación de un ranking internacional ubicó al derby bonaerense en el puesto 15 detrás del Boca- River, Inter-Milan, Atlético Madrid-Real Madrid y Corinthians-Palmeiras, entre otros. Sin embargo, su particular sello también se repite del otro lado de las fronteras.