El delantero fue invitado al programa Arroban en el que fue consultado sobre su tensa relación con la gente del Millonario. "Creo que los hinchas de River dicen que soy desagradecido porque me crié ahí. Hice todas mis inferiores ahí y en inferiores me fue bien. No sé cómo explicarlo, nunca tuve nada con River, ni rencor ni nada. Obviamente que había dirigentes que no me querían, entonces preferían a otro jugador antes que a mí, pero no sé por qué dicen eso. Yo no le debo nada a River. Yo pienso que la luché mucho para ser lo que soy ahora, no dependo mucho de River", respondió.