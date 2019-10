La identidad, como la lengua, vive y va cambiando: estas nuevas familias se integran, la modifican, pero también la conservan, la reproducen. Ahora, si vos me decís que llegan los colonos, y se encuentran el ruso con el norteamericano y con el alemán, no se terminan de entender. Para digerir todo eso, necesitás tres o cuatro generaciones. En su discurso, el presidente comunal de Colonia Belgrano dijo: “Hacemos lo que podemos para darles la bienvenida; como les dije a todos, cada vez que alguien llegó al pueblo, fui a su casa a comer un asado y, si no, todavía me lo debe”. Esto es parte de la bienvenida. Nosotros conformamos la comisión de apoyo, que es la primera de recepción. Cuando una familia venía, le decíamos dónde tenía casas para alquilar, por dónde eran los paseos, etc. En el proceso, les preguntamos a los locales: “¿Qué familias les parecen?”, porque había como 80 al principio y teníamos que elegir 20 que fuesen compatibles con el pueblo y que pudieran impulsarlo. En el discurso final, los seleccionados se comprometieron a cuidar los valores del pueblo. Es el respeto al lugar que te abre los brazos, no es como en la ciudad, en la que uno no sabe qué hace el de al lado.