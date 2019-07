-En un escenario en el que el multilateralismo está en declinación y vuelve a aflorar el poder las potencias en distintas regionales del planeta, ¿usted cree que corre riesgo el orden democrático liberal?

-Estamos viviendo un intento de reacomodamiento en la distribución de poder en el mundo. Se terminó la bipolaridad de la Guerra Fría. El derrumbe de la Unión Soviética, la recuperación de Rusia, la ascensión de China, las decisiones norteamericanas y el desarrollo de la franja del Pacífico en el este asiático generaron reacciones, que yo considero que son naturales en un momento de redistribución de poder en el tablero del ajedrez mundial. Los altibajos de la democracia son parte de todo esto. Cuando EE. UU. cambia sus actitudes políticas a partir de la llegada del presidente Trump al poder, no lo hace porque los ciudadanos estén cansados o hartos. En Brasil tenemos una expresión que dice: "Para mantenerse en la misma situación, uno tiene que cambiar muchísimo". O sea, para mantenerse como la superpotencia, EE. UU. tiene que cambiar, y como tiene una élite que piensa, entiende y sabe "jugar" el juego estratégico de largo plazo, buscan soluciones que favorezcan a EE. UU. Pero no creo que esté en riesgo el concepto de "democracia liberal".



-¿Cómo observa, en el actual escenario, el rol de Europa y de la OTAN?

-Europa vive una gran discusión interna. Con la creación de la OTAN, muchos de los países europeos delegaron parte de su defensa y soberanía en la Alianza Atlántica. Hoy existe un consorcio que reúne distintas capacidades militares en beneficio de una asociación de países. Ahora bien, incluso en una asociación pacífica de países, hay divergencias e intereses no coincidentes. Lo que tenemos hoy en Europa es una gran potencia económica, que es Alemania, y una gran potencia militar, que es Francia. Lo que sucede, entonces, es que quien cuenta con el poder militar no tiene la capacidad económica y, viceversa, quien cuenta con la capacidad económica no tiene el poder militar.