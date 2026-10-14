Estados Unidos prueba un dron de combate que puede operar desde barcos y transportar armamento interno

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La Armada de Estados Unidos avanza con el desarrollo del V-Bat, un dron de combate de despegue y aterrizaje vertical que Shield AI prevé someter a una nueva etapa de pruebas a fines de mes. La aeronave, pensada para operar desde buques y otras plataformas con poco espacio, promete un alcance de hasta 1.340 millas náuticas y busca trasladar capacidades propias de cazas tripulados a una estructura sin piloto. La etapa a completar este mes incluye los ensayos con el motor F-110.

Para Andrei Serbin Pont, analista especializado en defensa, la particularidad del aparato se entiende desde su maniobra más básica: el V-Bat no requiere una pista convencional. Puede elevarse y volver a tierra apoyado sobre su parte trasera.

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Esa configuración, explicó Serbin Pont, le permitiría utilizar superficies reducidas, desde la cubierta de un barco hasta una plataforma plana en tierra. “Se posa sobre la parte trasera de la aeronave y despega de esa manera”, afirmó. La apuesta apunta a que el sistema pueda desplegarse sin la infraestructura que exige la aviación de combate tradicional.

El V-Bat apunta a operar desde cubiertas navales reducidas

En esa lógica, Serbin Pont señaló que la Armada de Estados Unidos busca ampliar sus alternativas para desplegar aeronaves lejos de las pistas y los grandes portaaviones. “Lo podés operar desde un buque que tenga, por ejemplo, una plataforma para el despegue de helicópteros”, dijo. El proyecto abre la posibilidad de llevar medios aéreos a unidades navales que hoy no pueden embarcar cazas.

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El dron V-Bat permite maniobras desde buques con plataformas reducidas al posarse sobre su parte trasera (Captura de video)

El analista sostuvo que el V-Bat fue concebido para ir más allá de la observación y la vigilancia. La aeronave podría reunir tareas de reconocimiento con empleo ofensivo, según su descripción. “No solo lleve adelante esas tareas de reconocimiento, sino que sea un dron de combate”, planteó al explicar el lugar que el sistema busca ocupar.

Con un peso cercano a las 10 toneladas, el modelo se ubicaría en una categoría muy distinta a la de los drones livianos que suelen utilizarse en patrullaje. Serbin Pont lo comparó con una aeronave conocida dentro del arsenal estadounidense para dimensionar su tamaño. “Eso es el equivalente a un Apache”, afirmó, en referencia al helicóptero de ataque.

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El diseño contempla compartimentos internos para armamento, un rasgo que el analista vinculó con los cazas de quinta generación. “Tiene una capacidad de desplegar armamento interno similar a un F-35”, señaló. Esa disposición permitiría transportar armas sin exponerlas en soportes externos durante el vuelo.

Serbin Pont también mencionó una baja firma de radar, armamento guiado, opciones de combate aire-aire y equipos electrónicos entre las capacidades proyectadas. “Puede cumplir quizás algunas de las funciones de combate similares a las de un F-35”, expresó. La comparación con ese avión aparece de manera recurrente en la presentación de Shield AI.

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La aeronave desarrollada por Shield AI posee un peso cercano a las diez toneladas, equivalente al de un helicóptero Apache (Captura de video)

El alcance proyectado duplica el radio de acción atribuido al F-35

El V-Bat tendría un alcance estimado de 1.000 millas náuticas, de acuerdo con Serbin Pont, mientras que la empresa plantea como objetivo llegar a 1.340 millas náuticas. “Sería exactamente el doble del radio de acción que tiene un F-35”, afirmó el analista. Ese dato es central para un concepto pensado para operar a distancia de una base o de un portaaviones.

La referencia al F-35, sostuvo Serbin Pont, forma parte de la manera en que Shield AI presenta el programa ante potenciales usuarios. “No es casualidad que lo postulan o lo comparan en esos términos”, dijo sobre la estrategia de la empresa. El objetivo es asociar al dron con misiones que hasta ahora dependen de aviones tripulados mucho más complejos.

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El F-35, recordó el analista, necesita una estructura naval o terrestre adecuada para entrar en operaciones. “Te requiere un portaaviones básicamente para poder operarlo”, afirmó, aunque aclaró que también puede desplegarse desde buques de asalto anfibio y aeropuertos cercanos. El V-Bat busca acortar esa dependencia con su despegue vertical.

El costo es otro de los contrastes que planteó Serbin Pont. Estimó que un F-35 puede valer entre USD 100 millones y USD 150 millones sin incluir el paquete logístico ni el soporte, mientras que el nuevo dron tendría un precio inferior. Sobre el proyecto de Shield AI, dijo: “Va a salir USD 27 millones cada uno”.

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Al calcular una compra hipotética de 24 unidades, el analista sumó el gasto en incorporación, armamento y sistemas asociados. “Sumale más el costo de incorporación, armamento asociado, ponele mil palos”, expresó. La cuenta, según explicó, debe contemplar algo más que el valor de cada aeronave antes de comparar una flota de drones con una de cazas.

Dron Estados Unidos (Captura de video)

Las pruebas con el motor F-110 anticipan la siguiente etapa del programa

La próxima fase incluye ensayos con el motor F-110, el mismo modelo que utilizan aviones F-16 y F-15, según indicó Serbin Pont. “Utiliza un motor F-110”, señaló al referirse al aparato a escala real. La elección del propulsor acerca al V-Bat a una familia de sistemas ya conocidos por la industria y las fuerzas estadounidenses.

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Shield AI prevé realizar pruebas de despegue vertical entre fines de año y comienzos del siguiente, y Serbin Pont ubicó esa instancia en Newton, Kansas. Allí se pondrá a prueba una de las condiciones que define al programa: despegar y aterrizar sin una pista convencional.

Después de esos ensayos, el plan contempla integrar los sistemas de misión y evaluar el empleo de armamento. “Empieza a integrarse los sistemas de misión”, explicó Serbin Pont. Esa etapa determinará cómo se combinan los sensores, las comunicaciones y las capacidades ofensivas que la empresa atribuye a la aeronave.

La compañía proyecta completar una fase plena de desarrollo en 2028 y llegar a la producción en serie junto con una capacidad operativa inicial en 2029. “La capacidad operativa temprana” incluiría los primeros despliegues en condiciones reales, según detalló el analista. El cronograma todavía deja varios años de ensayos e integración antes de una incorporación masiva.

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Serbin Pont consideró que, si el programa avanza según lo previsto, la Armada estadounidense podría emplear estos aparatos desde distintos buques y también desde bases externas. La flexibilidad de operación es, precisamente, uno de los argumentos centrales del V-Bat.

Argentina prevé incorporar una variante liviana para patrullaje marítimo

El contraste con la Armada Argentina pasa por la versión del sistema que se anunció para el país. Serbin Pont recordó que se trata de una aeronave más liviana, vinculada a la misma familia tecnológica, pero con otra misión. “Un primo, un antecesor de esta aeronave” formaría parte de ese proceso, explicó.

Esa variante tendrá tareas de reconocimiento desde patrulleras oceánicas, de acuerdo con el analista. Pesa 73 kilos y no fue diseñada para funciones de combate. “Esa versión que va a incorporar Argentina es netamente para tareas de patrullaje y reconocimiento”, señaló al diferenciarla del modelo que Shield AI proyecta para la Armada de Estados Unidos.

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