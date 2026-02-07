Venezuela tras la intervención de EEUU: cuál debería ser la hoja de ruta hacia la democratización

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, asume el poder tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses (Fotos: Archivo DEF)

Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, el país atraviesa un punto de inflexión que reconfigura el debate sobre su salida política y el camino hacia la democratización.

Desde Miami, James Story, exembajador de Washington en Caracas, conversó con DEF sobre el nuevo escenario que se abre para el régimen venezolano y remarcó la urgencia de avanzar en una transición democrática ordenada, basada en una mesa de diálogo con la oposición, reglas institucionales claras y respaldo de la comunidad internacional.

El análisis de la captura de Nicolás Maduro

“El uso de la fuerza militar ya estaba sobre la mesa durante la primera administración de Donald Trump”, recordó Story, quien vivió en primera persona los acontecimientos de 2019 que llevaron al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado, con el respaldo de 60 países en todo el mundo.

Lejos de considerar la operación del pasado 3 de enero –que llevó a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores– como una violación de la soberanía venezolana, Story consideró que esa “acción directa” estaba justificada en la “responsabilidad de proteger”. Se trata del principio amparado por el derecho internacional humanitario que permite a un tercer Estado intervenir ante los abusos o atrocidades que sufre la población civil de un determinado país.

“No actuar hubiera significado ser cómplices”, afirmó el diplomático, quien señaló que el fraude electoral que permitió la victoria de Maduro en los comicios presidenciales de julio de 2024 constituyó una clara violación de la Carta Democrática Interamericana. “El pueblo venezolano habló y fue claro; la dictadura estaba atentando contra la democracia”, observó.

El exembajador estadounidense, quien estuvo a cargo de la Oficina de Asuntos Venezolanos en Colombia tras la ruptura de relaciones con el régimen de Maduro entre 2019 y 2023, entiende que deben darse pasos concretos hacia la democratización. “El régimen apunta a una derrota de Trump en las elecciones de medio término, lo que le dejaría un menor margen de maniobra”, completó, al tiempo que consideró que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge –actual titular de la Asamblea Nacional– están decididos a aferrarse al poder.

El operativo del 3 de enero, llevado a cabo por fuerzas estadounidenses, derivó en la captura de Nicolás Maduro y abrió un nuevo escenario político en Venezuela

Amnistía general y reconciliación: “Los líderes en el exilio deben poder regresar a Venezuela”

-¿Cómo observa el anuncio de Delcy Rodríguez de la amnistía general?

-Con respecto a la amnistía, tengo algunas preguntas. El primer interrogante es si el régimen va a reconocer que se trata de presos políticos y se les retirarán todos los cargos. Una segunda cuestión es qué sucederá con aquellos líderes de la oposición exiliados, como Leopoldo López, María Corina Machado o Juan Guaidó. Será el principal test de este proceso: si ellos son autorizados a regresar a Venezuela lo antes posible. Sabemos, como vimos en el caso de Guaidó, que, cuanto más lejos estén de su país, más irrelevantes se vuelven como actores políticos.

-Sin embargo, existen diferencias entre la oposición interna, que se sienta en la Asamblea Nacional, y los exiliados.

-La gran virtud de la democracia es, justamente, la convivencia entre diferentes puntos de vista y opiniones. Es lo que no sucede en una autocracia, donde todos deben alinearse detrás del líder. En Venezuela, las diferentes fuerzas de la oposición coincidieron en respaldar a María Corina Machado luego de su victoria en las primarias de la Plataforma Unitaria Democrática; y también cuando ella designó a Edmundo González Urrutia con el “dedazo”.

-¿Qué debería hacer la oposición ahora?

-La oposición tiene que organizarse y estar preparada para una elección que, tal vez, tenga lugar en 18 o 24 meses. El régimen intentará ganar esa elección con un consenso de apenas el 30 %. Para eso, buscará que haya seis o siete candidatos de la oposición para dividir sus votos. Así operan todas las autocracias.

-¿Cómo se debería dar el proceso de reconciliación nacional?

-Todos sabemos que habrá alguna forma de justicia transicional y nadie quedará del todo satisfecho. Pero debemos pasar por ese proceso. Mi pregunta es sobre la convocatoria a una mesa de reconciliación. ¿Quiénes se sentarán en esa mesa? ¿Los “alacranes” que se sientan en la Asamblea Nacional (oposición que acepta las reglas de juego del régimen) o Leopoldo López y María Corina Machado? Sin ellos, no habrá un verdadero proceso de reconciliación.

Pujas en el oficialismo venezolano: “Diosdado Cabello va a sabotear la transición”

-Usted señaló que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, es el “principal saboteador” del gobierno de Delcy Rodríguez.

-Sigo creyendo eso. Mientras Diosdado Cabello permanezca en su cargo, su rol será sabotear la transición. Él controla los llamados “colectivos” (grupos armados civiles chavistas); está vinculado con el cartel de los Soles; y tiene relaciones con las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional). Está involucrado en crímenes contra la humanidad y muy posiblemente haya sido el organizador del asesinato en Chile del militar venezolano exiliado, Ronald Ojeda, cometido por el Tren de Aragua (el crimen ocurrió en febrero de 2024 en Santiago). Mi pregunta, más bien, es qué va a pasar con los “colectivos”; toda autocracia tiene una estructura similar, que cuenta con cierto grado de autonomía, y el régimen no se responsabiliza de sus acciones.

Donald Trump durante una aparición pública, en un contexto marcado por el operativo del 3 de enero y sus implicancias regionales

-¿Cómo ve el rol de las Fuerzas Armadas dentro del régimen?

-Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es un militar institucionalista. Debemos tener en cuenta que hoy las Fuerzas Armadas venezolanas son una “cáscara” de lo que eran; los militares se sienten avergonzados por los eventos del 3 de enero, por el hecho de que la protección de Maduro estuviera a cargo de agentes cubanos, y por la falta de profesionalismo y de entrenamiento que tienen actualmente sus efectivos. Ellos quieren profesionalizarse y EE. UU. puede ayudarlos. Yo no estoy preocupado por el factor militar.

Venezuela y los ataques a las narcolanchas: “Nunca fue una operación antinarcóticos”

-El argumento inicial de Donald Trump, cuando movilizó sus fuerzas a las aguas cercanas a Venezuela, fue que se trataba de combatir a los “narcoterroristas”. ¿Usted qué opina?

-Ese nunca fue el verdadero foco de la operación. Nunca fue una operación antinarcóticos. Apenas el 10 % de la cocaína que llega a EE. UU. proviene de Venezuela; y 0 % del fentanilo llega desde Venezuela. Habiendo participado en mi carrera en el sector antinarcóticos tanto en Colombia como en el hemisferio occidental, en general, no es una manera productiva de hacer las cosas. Estamos contraviniendo el derecho internacional. Y, además, perdemos información de inteligencia que pueden compartir nuestros aliados. Debemos actuar de otra manera. Me alegra saber que la Guardia Costera de EE. UU. encargó la construcción de nuevas cutters –embarcaciones de patrullaje– porque las necesitamos.

El poder militar sigue siendo un factor central en Venezuela, clave para sostener o redefinir el equilibrio político tras el operativo del 3 de enero

-¿Cómo observa el rol del presidente colombiano Gustavo Petro, un vecino de Venezuela que también tuvo sus cruces con Trump antes de la reunión de esta semana en el Salón Oval de la Casa Blanca?

-Petro usó el enfrentamiento con Trump por una cuestión de política interna: para favorecer a su candidato, Iván Cepeda, en las próximas elecciones. El objetivo del presidente de Colombia es que su nombre sea retirado de la “Clinton List” (donde fue incluido en octubre de 2025 por el Tesoro estadounidense, al vincularlo con el tráfico internacional de droga).

-¿Qué rol puede jugar Brasil y su presidente Lula?

-Brasil es la mayor economía de Sudamérica y cuenta con una democracia robusta. La administración de Trump debería focalizarse en cuestiones mutuamente beneficiosas; hoy EE. UU. exporta a Brasil más de lo que importa y no tiene ningún sentido aplicar tarifas. Trump ya no menciona a Bolsonaro y Lula ha sido muy medido en sus comentarios. El presidente de Brasil es un multilateralista; ve a su país con un lugar ascendente en el escenario internacional y quiere reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo creo que hay espacio para conversar con él.

Desde Miami, James Story, exembajador de Washington en Caracas, conversó con DEF sobre el nuevo escenario que se abre para el régimen venezolano (Fotos: Archivo DEF)

-Por último, ¿cómo ve la estrecha alianza del gobierno de Javier Milei con la administración de Trump? ¿Cuáles son los beneficios de ese vínculo?

-Argentina ya se benefició con los 20.000 millones de dólares que recibió para proteger el valor del peso. Lamentablemente, hay una tendencia argentina a los ciclos de avance y retroceso en su economía, donde cada retroceso es más profundo y los ciclos de avance son breves. Milei está tratando de hacer las cosas de otra manera y, hasta ahora, está logrando buenos resultados. Mi sugerencia es que el gobierno de Argentina y su Embajada en Washington tomen contacto no solo con los sectores republicanos, sino también con los demócratas. Y deberían pensar bien qué sucede en la estación espacial china, que utiliza tecnologías duales, fuera del control de Argentina.