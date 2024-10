Video: el papel de los drones de combate en el presente y su rol en las guerras del futuro

Desde hace más de una década, los drones de combate son una parte integral de las estrategias militares en distintas partes del mundo. Recientemente, ganaron protagonismo en los conflictos de Ucrania y Medio Oriente. Estos vehículos cumplen normalmente tareas de vigilancia e infiltración, aunque también son capaces de ejecutar ataques certeros contra objetivos estratégicos sin poner en riesgo a los soldados.

Sin embargo, su uso indiscriminado elevó las alertas de organizaciones internacionales que velan por el cumplimiento de las leyes de guerra.

“Una amenaza muy real”

En enero de 2022, previo a los grandes conflictos de la actualidad, Amnistía Internacional presentó un informe sobre los drones. En el informe, los catalogaron como una “amenaza cotidiana para miles de personas en el mundo” y pusieron en duda el cumplimiento de las leyes de guerra.

Los drones de combate ganaron protagonismo en las guerras de Ucrania y Medio Oriente. (Foto: archivo DEF)

La ONG recuerda casos como la muerte de 10 personas, entre ellas siete niños, a causa de un misil Hellfire estadounidense lanzado desde un dron Reaper en Kabul, Afganistán. En ese mismo país, 35 campesinos fallecieron en un ataque similar en 2019. También remarcan otros hechos, como el fallecimiento de 957 pakistaníes solamente en 2010 o los 53 fallecidos en Somalia en 2020.

Desde 2004, Estados Unidos llevó a cabo más de 400 ataques con drones en Pakistán. Bajo la administración de Bush, se registraron ataques con intervalos de 40 días y, en el mandato de Barack Obama, cada cuatro.

Amnistía internacional cataloga a los drones como amenaza cotidiana para miles de personas en el mundo. (Foto: archivo DEF)

Todas estas muertes no fueron investigadas por parte de los gobiernos, no hubo procesados ni consecuencias reales en el uso de los drones de combate. De hecho, son cada vez más los países que los utilizan.

Para 2022, más de 20 naciones ya los habían incorporado, entre ellas Estados Unidos, Israel, Turquía, Rusia, Irán y China. Casualidad o no, con el estallido de la guerra en Ucrania y Medio Oriente, algunos de estos Estados le dieron un uso primordial.

Desde 2004 Estados Unidos llevó a cabo más de cuatrocientos ataques con drones en Pakistán. (Foto: archivo DEF)

El papel de los drones en el presente y las guerras del futuro

Actualmente, los conflictos en Europa y Medio Oriente evidencian que la principal carta tecnológica de los bandos involucrados son los drones. Gracias a esta tecnología, Ucrania amenazó el óblast de Moscú por primera vez en más de dos años de guerra y atacó objetivos petroleros en distintas partes de Rusia.

El Kremlin también lleva tiempo realizando numerosos ataques con los drones Shahed-136, importados de Irán, sobre todo en Kiev. Este mismo vehículo fue utilizado masivamente por Teherán en la ofensiva histórica contra Israel en abril de 2024 y también por la organización terrorista Hezbollah.

La principal carta tecnológica de los bandos involucrados son los drones. (Foto: archivo DEF)

Tel Aviv los utilizó en numerosas ocasiones para atacar objetivos estratégicos en la Franja de Gaza, Líbano, Irán y Siria. Las Fuerzas de Defensa de Israel consiguieron así la muerte del número dos de Hamás, Ismail Haniya, un hombre clave para uno de los bandos involucrados en la guerra en Medio Oriente.

En la práctica, los drones no tienen una regulación y sus ataques, a menudo no informados, no rinden cuentas a la comunidad internacional ni a los países afectados por la destrucción y la muerte de civiles.

En la imagen, un dron Shared 136 de Irán. (Foto: archivo DEF)

El futuro tampoco parece presentar ningún tipo de cambio, sino que Estados Unidos planea darles un uso trascendental en Taiwán. Ante las amenazas constantes del gobierno de China, el Pentágono ideó Hellscape, un plan de defensa de la isla sustentado inicialmente en vehículos aéreos no tripulados.

Una red de drones agotaría la ofensiva china a la espera de que Washington y sus aliados en la región reúnan recursos para repeler por completo el ataque de Pekín. Este plan de contingencia solo se activaría en caso de un ataque concreto por parte de China, quien año a año compromete a Taiwán con ejercicios marítimos y aéreos.

Estados Unidos para defender Taiwán ideó Hellscape, un plan de defensa sustentado en drones. (Foto: archivo DEF)

El conflicto entre Pekín y Taiwán se entiende como la gran guerra del futuro, para la que Estados Unidos se prepara con Hellscape y Force Design 2030, otro proyecto de transformación para el Cuerpo de Marines.

Más allá de EE. UU., se estima que el mercado global de drones alcanzará los 22.000 millones de dólares en 2026 y gran parte de esa cuota está directamente relacionada con su implementación en el ámbito militar.