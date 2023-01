Submarinos, aviones de caza y reequipamiento: ¿cuál es la visión de la máxima autoridad militar del país?

Juan Martín Paleo conversó con DEF y durante el encuentro realizó un balance y se refirió a las expectativas para este año (Fernando Calzada)

DEF dialogó con el teniente general Juan Martín Paleo, titular del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), organismo que tiene a su cargo el planeamiento estratégico militar. Durante el encuentro, abordó temas vinculados a los grandes proyectos que podrían ser adquiridos en un futuro, quizá, no tan lejano, como submarinos y aviones de caza. Asimismo, se refirió a la equiparación salarial y a los valores que deben tener los efectivos en el presente. En el balance realizado, el FONDEF tuvo un fuerte protagonismo, así como también la decisión política que acompaña las distintas iniciativas. Un adelanto de la nota que saldrá en el próximo número de la revista DEF.

-¿Cuál es el balance del 2022?

-En términos estratégicos militares el balance ha sido realmente muy positivo. Hemos alcanzado una serie de objetivos, trabajando siempre en forma coordinada con el equipo ministerial, tanto con la Secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro; como con la Sub Secretaria de Planeamiento Estratégico y Política Militar, María Fernanda Llobet, y con los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas, siempre siguiendo las directivas del titular de la cartera, Jorge Taiana.

Hoy tenemos una directiva planeamiento estratégico militar desarrollada, con previsiones de corto, mediano y largo plazo. Eso también nos permitió llevar adelante el Proyecto de Capacidades Militares (PROCAMIL). El éxito y la importancia de este documento radica en que es un orientador de los esfuerzos de inversión.

RECUPERACIÓN DE CAPACIDADES Y NUEVOS ESCENARIOS

En ciberdefensa tenemos desarrollados programas de adquisición y proyectos referidos al equipamiento en esta materia. Fue una de las áreas que más creció (Fernando Calzada)

-Recientemente, durante una entrega de proyectiles por parte de Fabricaciones Militares, el ministro mencionó la entrega de municiones para las Fuerzas, ¿es así?

-Existió una carencia de abastecimiento de munición en la Fuerzas. El ministro lo entendió y ordenó desarrollar un plan. Estamos hablando de mejorar en calibres. Por ejemplo, en el marco de este plan, se adquirieron los misiles RBS 70, de origen sueco. Vamos a ir avanzando en sistemas complejos como torpedos, misiles y bombas inteligentes.

Este es un plan a 10 años. Ya se hicieron adquisiciones. De hecho, se firmó un contrato para la incorporación de municiones merodeadoras, que es un sistema que se está utilizando en los conflictos más avanzados del mundo. Tampoco quiero dejar de destacar que se pudo triplicar el alcance y la capacidad de fuego de la artillería terrestre.

-¿Cuál es el rol del EMCO en las adquisiciones de las Fuerzas?

-Además del planeamiento, el EMCO tiene participación en una serie de responsabilidades que involucran a más de una Fuerza. Por eso tiene a su cargo a los proyectos que afecten a más de una de ellas. Es por esta razón que, en el proyecto de los misiles, interviene el EMCO. Algo similar ocurrió con los helicópteros de montaña. En este contexto, se trabajó también con la Subsecretaria del Servicio Logístico para la Defensa, Lucía Kersul.

-¿Qué lugar tiene, en el balance, la ciberdefensa?

- Tenemos desarrollados programas de adquisición y proyectos referidos al equipamiento en esta materia. Considero que fue una de las áreas que más creció. No solo hay que referirse a lo concretado en el 2022, sino a todo lo realizado desde el comienzo de la gestión. Hago hincapié en eso porque la primera acción que tuvimos que desarrollar fue a través de la conducción política de la defensa: revertir una decisión mediante la cual se trasladaba la sede del Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Costanera. Así se evitó que hubiera sido parte de un negocio inmobiliario. De haberse materializado, hubiéramos perdido tiempo valioso.

También se creó el Instituto de Ciberdefensa de las FF. AA. y, me atrevo a decir, que la ciberdefensa, a través del Comando Conjunto, ya tuvo su bautismo de Fuego: existió un intento de hackeo al sistema del EMCO. La reacción fue la correcta y el ataque fue fallido.

“LA VIGILANCIA Y CONTROL DE NUESTRO ESPACIO MARÍTIMO ES UNA OPERACIÓN EXITOSA”

-Otro Comando dependiente del EMCO es el Conjunto Marítimo…

-Días atrás el Comando cumplió su primer aniversario. En forma contribuyente, los medios que desplegamos a través del Comando Conjunto Marítimo, en épocas complicadas como la de la zafra de la pesca, son el resultado de un convenio interministerial entre el Ministerio de Seguridad y el de Defensa. La vigilancia y control de nuestro espacio marítimo es una operación exitosa: no se han producido, dentro de nuestro espacio, intrusiones ni pesca ilegal de ningún tipo.

La problemática de la vigilancia y control de nuestros espacios marítimos apunta no solo a la pesca sino a la vigilancia y control de todos los espacios (Armada Argentina)

-En Patagonia las FF. AA. están incrementando su presencia, ¿es así?

-Seguimos avanzando en el control del aeroespacio mediante el plan de radarización, extendiéndonos a otras regiones como, por ejemplo, Tierra del Fuego. Allí se colocó un radar y observamos que fue una buena decisión. A ello se suma la apertura de la Brigada Aérea 10, en Río Gallegos, donde se emplazarán los aviones Pampa. Esta acción puntual debe ser entendida dentro de lo establecido por la Directiva Política de Defensa Nacional, pero también teniendo en cuenta el concepto de bicontinentalidad. Al respecto, el Ministro se expresó reiteradas veces: nuestro país tiene presencia en los continentes antártico y americano.

En ese contexto, se desarrolla una Guarnición Militar Conjunta en Tierra del Fuego y a ella se suman la Base Naval Integrada en Ushuaia y la reapertura y desarrollo de Petrel. Utilizamos el concepto de conectografía para unir infraestructuras con vías de abastecimiento para asegurar la conexión. Otra medida importantísima es el puente aéreo que se estableció entre Tierra del Fuego y Río Gallegos a través de LADE.

Seguimos avanzando en el control del aeroespacio mediante el plan de radarización extendiéndolo a otras regiones como por ejemplo Tierra del Fuego (Fernando Calzada)

-En Antártida, ¿se continúa trabajando en la reactivación de la Base Petrel?

-El trabajo de la campaña antártica es el más importante en términos de conectividad. Es decir, de relacionar infraestructuras con vías de comunicación. El trabajo de Petrel representa un antes y un después: se trata de un plan de desarrollo en cuatro etapas y ya estamos en la segunda. La idea es que sea la puerta de acceso logístico a la Antártida.

No olvidemos que la razón de ser de la presencia antártica está enmarcada en la soberanía, y nosotros hacemos el sostén logístico de lo que es ciencia y tecnología de nuestro país.

El trabajo de Petrel representa un antes y un después: se trata de una plan de desarrollo en 4 etapas y ya estamos en la segunda. La idea es que sea la puerta de acceso logístico a la Antártida (Archivo DEF)

BLINDADOS, AERONAVES DE CAZA Y SUBMARINOS

-¿En qué grandes proyectos se está trabajando el FONDEF?

-Nosotros trabajamos con proyectos estrellas que están vinculados a la esencia de cada Fuerza e impactan fuertemente en las capacidades. Como responsable del planeamiento estratégico militar necesito, para poder llevar adelante la estrategia defensiva -que la denominamos multicapa - disponer de determinadas capacidades porque, ante una agresión militar externa, no puedo esperar en el territorio, sino que tengo que buscar desgastar esa amenaza lo más lejos posible. Entonces, para poder llevar adelante nuestros planes, le solicito a la política determinadas capacidades. Una de ellas, en el caso marítimo, es la del submarino. De la misma manera, en el aire, lo es el caza multirol.

El caza tiene que tener capacidad de reabastecimiento en vuelo para poder llegar lo más lejos posible. Asimismo, necesitamos que tengan velocidad supersónica.

-¿Cómo describe los trabajos actuales en torno a la posible adquisición de submarinos?

-Se necesitarían, como mínimo, cuatro. El costo, aproximado, de cada uno equivaldría a un Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Entonces, el contrato está sujeto a varios factores, incluidas las decisiones del nivel estratégico nacional, porque no es lo mismo comprar a China que a Francia, u Alemania o Rusia. Yo le pido a la política que, para llevar adelante la estrategia que me permita alcanzar los objetivos que me fija, requiero de determinadas capacidades. La Armada brinda el asesoramiento técnico y la decisión final es de la política.

También, juegan otros aspectos relacionados con la producción nacional. La competencia que se fue generando entre estas opciones provocó que las ofertas fueran mejorando, no solo en términos de reducción de los costos, sino también en lo que ofrecían los países en cuanto a la producción en Argentina.

"Como responsable del planeamiento estratégico militar le solicito a la política determinadas capacidades, como por ejemplo el submarino y el caza multirol" (Fernando Calzada)

-Me habló de los grandes proyectos para dos Fuerzas, ¿qué pasa con el Ejército?

-Sabemos que los recursos humanos para defender el territorio siempre van a ser insuficientes. Con respecto al balance, en términos de soldados, se realizó una incorporación de 10 mil hombres más, un porcentaje importante pero aun insuficiente si es que hay que defender desde un concepto clásico. Buscamos desarrollar una mentalidad distinta y entender que tenemos que pelear de otra forma, ya que nuestros efectivos deben tener capacidad de reempleo. Necesitamos una Fuerza que, a nivel terrestre, se mueva rápido y que, además, lo haga con protección. Para ello es el famoso blindado a rueda. Asimismo, la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) continúa trabajando con la modernización del Hércules C-130. Al respecto, cuando asumió esta gestión había uno solo. El objetivo es terminar con seis, recientemente recibimos el quinto. ¿Eso qué nos da?, capacidad de movilizar efectivos rápidamente. O sea, capacidad de proyección estratégica.

El FONDEF nos permite pensar en proyectos costosos ya que se pueden pagar con financiamiento externo y poder avanzar en forma simultánea. Las opciones que manejamos hoy son superadoras.

Fadea continúa trabajando con la modernización de los hércules C 130. El objetivo es terminar con seis. (Archivo DEF)

SALARIOS Y RECURSOS HUMANOS

-Se habló mucho de la equiparación salarial tomando como referencia los haberes del personal de seguridad, ¿se está trabajando en este tema?

-Apuntamos a asegurar los recursos humanos necesarios. En los últimos años se tomaron medidas importantes como el blanqueo, el cual representó una mejora para el personal en retiro y en actividad. Con el FONDEF el personal también puede ver que se recuperan capacidades.

Uno de los desafíos que nos quedan es el de alcanzar la equiparación salarial con las Fuerzas de Seguridad. Pero, cuando comenzó la gestión, dijimos que era un objetivo para alcanzar, al igual que el blanqueo, a lo largo de los 4 años. Es decir, estamos iniciando el cuarto. Soy muy optimista al respecto porque básicamente lo anunció el presidente de la Nación, así como también el ministro de Economía y el titular de Defensa. Me consta que el ministro Taiana está sobre el tema y es consciente de la importancia y del impacto que tiene esto en los recursos humanos.

En los últimos años se tomaron medidadas importantes como el blanqueo, el cual representó una mejora para el personal en retiro y actividad (Fernando Calzada)

-¿Se sigue hablando de la necesidad de fomentar la conjuntez?

- Hoy, las operaciones son del ámbito conjunto combinado e interagencial. En ese sentido, observamos que, en el presente, el máximo nivel de capacitación del personal superior en conducción de operaciones son las Escuelas de Guerra, de allí salen los Oficiales de Estado Mayor (OEM), los futuros conductores de las FF. AA. Pero, notamos que, para que estos acrediten esa condición, no era necesaria la formación conjunta. Entonces, el ministro Taiana firmó la resolución para crear un nuevo ciclo de formación de OEM: las Fuerzas continuarán formando a los oficiales en el nivel táctico, pero, para recibirse como Oficiales de Estado Mayor van a tener que acreditar formación en la Escuela de Guerra Conjunta. Esta resolución nos pone, en esta materia, a un nivel de vanguardia en América, porque solo EE.UU. tiene un sistema similar.

-¿Cuáles son los valores que estima necesarios para las FF. AA.?

-Fundamentalmente la disciplina: es algo que nos debe caracterizar porque es un multiplicador de combate, de esfuerzos. Por ejemplo, durante la Operación General Belgrano, en pandemia, todo el instrumento militar dio apoyo a la población. No hubo un solo hecho de indisciplina y esa es la imagen que se llevó la población. Transmitimos orden y tranquilidad.

Otro valor es el coraje: si reciben una orden que no sea legal, deben decir que no la van a cumplir. El mismo valor se debe tener a la hora de asesorar sobre un tema. Finalmente, el respeto y defensa de la Constitución Nacional, si fuera necesario, hasta perder la vida. Las fuerzas militares no somos partidarias, somos instituciones de la república subordinadas al poder político elegido por voluntad popular.

