El cortometraje argentino Escena Final brilló en la clausura del Festival de Cine de Biarritz

El cortometraje argentino Escena Final cerró el Festival Biarritz Amérique Latine con ovación internacional - (Escena Final | Trailer Oficial)

El cortometraje argentino Escena Final, dirigido por Diego Kompel, fue el encargado de cerrar la 34° edición del Festival Biarritz Amérique Latine, uno de los principales escenarios europeos para el cine latinoamericano.

La proyección, realizada en la ciudad francesa de Biarritz al término del certamen celebrado del 20 al 26 de septiembre, contó con la presencia del propio Kompel y de Sandra Rojas, fundadora de Pan Contenidos, y recibió una respuesta entusiasta por parte del público internacional.

La obra dirigida por Diego Kompel destacó la creatividad emergente del cine latinoamericano en Europa

El Festival Biarritz Amérique Latine se consolidó como un punto de encuentro clave para la cinematografía latinoamericana en Europa, con secciones competitivas dedicadas a largometrajes, cortometrajes y documentales. Además de las competencias, el festival contribuye a la difusión cultural mediante retrospectivas temáticas, encuentros literarios, actividades académicas, exposiciones y conciertos que se desarrollan en el Village du festival, un espacio de intercambio ubicado frente al mar.

La selección de una obra argentina para la clausura de su 34° edición subraya la proyección global del cine de la región y el interés que despiertan las nuevas voces creativas. La proyección de Escena Final como evento de clausura reunió a espectadores de diversas nacionalidades, quienes respondieron con entusiasmo a la propuesta de Kompel.

El cortometraje explora la dinámica de una clase de teatro y la complejidad de la experiencia humana

El director, presente en la sala junto a representantes de las productoras Blurr Stories y Pan Contenidos, compartió su satisfacción por la acogida recibida: “Estoy feliz con la recepción que tuvimos en el público. La gente se reía muchísimo, y eran de nacionalidades diversas. Eso demuestra que nuestras historias tienen la capacidad de viajar. Para mí, haber tenido la oportunidad de mostrar este trabajo frente a gente tan talentosa, me da mucha felicidad”..

El elenco del cortometraje está integrado por Agustín Daulte, Claudia Cantero, Iván Steinhardt, Stephie Petresky, Nahuel Monasterio, Carola Picasso y Lucrecia Quaglia.

Sandra Rojas (Produtora Pan Contenidos), Jonathan Monroig (Productor ejecutivo), Fernanda Pérez (Productora Ejecutiva) , Diego Kompel (Director), Damián Kompel (Productor musical y colaborador creativo)

Escena Final propone una inmersión en la dinámica de una clase de teatro para principiantes, donde seis desconocidos se encuentran y, a partir del comportamiento singular de uno de ellos, la experiencia grupal se transforma. Lo que inicia como un ejercicio actoral se convierte en un viaje emocional, en el que las fronteras entre la realidad y la ficción se diluyen y emergen emociones ocultas con intensidad inesperada. El cortometraje explora así la vulnerabilidad y la complejidad de la experiencia humana, situando al espectador en un espacio donde la actuación y la vida real se entrelazan.

La obra explora el cruce entre arte, emoción y la búsqueda de comprensión personal, y rinde homenaje al valor de exponerse ante los demás, incluso cuando el desenlace permanece abierto.

La motivación artística de Kompel se centra en las heridas invisibles de la salud mental, especialmente en jóvenes

La motivación artística de Kompel para este proyecto se centra en la exploración de las heridas invisibles de la salud mental, especialmente entre los jóvenes. Según explicó el realizador, “la película parte de una inquietud profunda: cómo atravesamos, especialmente los jóvenes, las heridas invisibles de la salud mental”. Kompel describe el teatro como un espacio de exposición y riesgo, donde el acto de actuar puede resultar liberador, pero también incómodo e impredecible. En su visión, la obra navega la tensión entre lo terapéutico y lo invasivo, y entre el deseo de sanar y el riesgo de dañar, reflejando su propia experiencia personal con el teatro como herramienta de autoconocimiento y sanación.

Escena Final es una producción de veinte minutos de duración, con guion y dirección a cargo de Kompel, producción ejecutiva de Fernanda Perez y Jonathan Monroig, y la participación de un equipo técnico integrado por Alberto Ponce (edición), Damián Kompel (música original), Juan Scaiola (dirección de fotografía), Emilia Pérez Quinteros y Urial Cistaro (dirección de arte y vestuario), Francisco Bacigalupo (asistente de dirección) y Nicolás Failla (postproducción de sonido). La distribución internacional está a cargo de ShortsFit.